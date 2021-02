Haaland e l’inseguimento a Lewandowski: «Io segno un gol e lui ne fa tre, è un matto»

Erling Haaland ha parlato della sfida a suon di gol tra lui e Roberto Lewandowski

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, in una intervista a Viaplay Football ha parlato della sua sfida in termini di gol con Robert Lewandowski; elogiando le qualità del bomber polacco.

«Cosa posso dire su Lewandowski? Che è un matto. Questo ragazzo è pazzo, davvero pazzo. Quando segno un gol e penso “ok mi sto avvicinando a lui nelle marcature”, beh, lui segna e ne fa tre. Come se fosse tutto normale. Lo fa con una facilità incredibile. È incredibilmente bravo in termini di tecnica e gioco di squadra. Posso imparare molto da lui. Guardo ogni partita del Bayern e cerco di apprendere più informazioni utili possibili. Sono una squadra fantastica! Poi, in termini di ruolo e posizione, il Bayern sa sempre dove si trova Lewandowski e lui riesce sempre ad essere esattamente dove serve per finalizzare gli attacchi. È impressionante».