Haaland, migliore di CR7, Messi e Mbappé? – VIDEO

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha già battuto diversi record superando anche Messi e Ronaldo

Una macchina da gol, che ha già battuto moltissimi record. Parliamo di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. Al momento il calciatore giallonero ha superato, con i suoi 19 gol a 19 anni e 9 mesi, sia Cristiano Ronaldo che Messi: il portoghese è arrivato soltanto a 4, mentre l’argentino a 12.

Lucien Favre, suo allenatore in Germania, ha commentato così: «È perfetto, può fare tante cose. Ha più gol che gare in Bundesliga e in Champions».