Haaland, niente Premier League: è guerra Real Madrid-Barcellona

Real Madrid e Barcellona si preparano alla guerra per Haaland, che ha deciso di non andare in Premier League

Erling Haaland, insieme a Kylian Mbappé, sarà l’uomo mercato della prossima estate. Il norvegese ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, anche se il Borussia Dortmund starebbe tentando di trattare per eliminarla o quantomeno alzarla. Secondo quanto riportato da Sport, il bomber avrebbe deciso di non andare in Premier League e si trasferirsi in Spagna.

Si prepara così la guerra tra Real Madrid e Barcellona per accaparrarsi l’attaccante del futuro. Negli ultimi tempi, i Blancos hanno incontrato a Monaco l’avvocato di Haaland per cercare un accordo. I blaugrana, invece, mettono sul piatto la possibilità di essere l’attaccante titolare senza alcun tipo di concorrenza e di giocare per la vittoria del Pallone d’Oro.