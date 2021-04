Haaland, Raiola e il padre del norvegese ora sono a Madrid: le ultime

Dopo Barcellona, Madrid. Prosegue il viaggio per l’Europa di Mino Raiola e il padre di Erling Haaland.

Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’agente e il padre del norvegese si sono recati nella capitale spagnola per parlare con il Real e ascoltare l’offerta delle merengues per l’attaccante. Ricordiamo che nel primo pomeriggio i due erano stati avvisati a Barcellona, dove hanno incontrato il presidente blaugrana Laporta.

Il piano di Raiola è chiaro: parlare con i cinque top team europei interessati ad Haaland e poi decidere il futuro. Dall’altro canto il Borussia Dortmund non ha intenzione di vendere l’attaccante per meno di 150 milioni.

Mino Raiola is meeting with Real Madrid after Barcelona and the plan for #Haaland is so clear: talk with 5 top clubs interested, their projects, proposals and then decide for the future. It’ll be a long race.

BVB position: won’t accept less than €150m to sell him this summer. https://t.co/U6D8TyobWS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021