Haaland, fuoriclasse assoluto: una macchina da goal che stasera compie un grande record! - Calcio News 24

Haaland, una macchina da gol: doppietta in Champions e record con il City

Quando sente l’odore del gol, Erling Haaland si trasforma: preciso, implacabile, spietato. Come uno squalo in caccia, l’attaccante norvegese non si ferma mai. E anche nell’ultima serata di Champions League ha ribadito la sua natura di predatore dell’area di rigore, firmando una nuova doppietta che aggiorna i suoi numeri mostruosi e lo conferma al centro dell’universo offensivo del Manchester City.

Dopo aver raggiunto il traguardo dei 133 gol in 153 presenze con la maglia del City nell’ultima partita di Premier League, Haaland ha aggiunto un nuovo tassello alla sua leggenda personale nella serata europea contro il Monaco. In una gara fondamentale per consolidare il cammino europeo dei Citizens, l’attaccante classe 2000 ha risposto presente, come sempre.

Il primo squillo è arrivato con una giocata di rara bellezza: un tocco morbido, perfetto, su assist delizioso di Gvardiol che ha sbloccato la partita portando il City sull’1-0. Non pago, dopo il momentaneo pareggio degli ospiti firmato da Teze, Haaland ha colpito ancora: stacco imperioso su cross dalla sinistra e colpo di testa letale per il 2-1 allo scadere del primo tempo. Un gol pesantissimo che ha ribaltato l’inerzia del match.

Questa doppietta non è solo decisiva ai fini del risultato, ma rappresenta un nuovo record: con questi due gol, Haaland arriva a quota 52 reti in 50 partite di Champions League, un numero semplicemente impressionante per un attaccante di appena 25 anni. Nessuno prima di lui era riuscito a mantenere una media simile nella massima competizione europea.

Il norvegese, che continua a infrangere record con la stessa naturalezza con cui segna, è ormai una figura centrale nel progetto di Pep Guardiola. Il Manchester City sa di avere tra le mani un fuoriclasse assoluto, e Haaland lo conferma partita dopo partita. Non solo per la quantità di reti segnate, ma anche per la qualità delle sue giocate e la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali.

In una stagione ancora lunga e piena di obiettivi, Erling Haaland è pronto a guidare il City verso nuove conquiste. Se il gol è il suo linguaggio, allora il suo messaggio è chiaro: non è ancora sazio.