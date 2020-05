Hagi: «La Roma non è inferiore a Barcellona e Real Madrid»

Gheorghe Hagi ha parlato della Roma: «Non è inferiore a Barcellona e Real Madrid. Deve lottare per Scudetto e Champions League»

L’ex calciatore Gheorghe Hagi ha speso belle parole per la Roma nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: «Roma è un impero, il vecchio impero romano, è la capitale d’Italia, una delle città più belle del mondo e ha una tifoseria passionale che vive per la squadra».

«Invece di far sparire le proprie bandiere come Totti e De Rossi che sono l’identità della Roma, dovrebbe costruire un progetto per poter lottare tutti gli anni per vincere sia il campionato che la Champions League. Cos’ha la Roma di inferiore rispetto a Barcellona e Madrid? Non ha niente di meno», ha concluso Hagi.