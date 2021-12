Hakimi: «Il PSG ha fatto di tutto per prendermi, devo ripagarli»

L’ex esterno dell’Inter Achraf Hakimi ha parlato del suo trasferimento al PSG

Achraf Hakimi, ex esterno dell’Inter ora al PSG, in una intervista ai canali ufficiali del club parigino ha parlato del suo trasferimento sotto la Torre Eiffel.

TRASFERIMENTO – «È vero che ho iniziato abbastanza bene, ma penso di poter fare ancora meglio. C’è ancora tanto da lavorare, da migliorare, per capirsi in campo. Penso che a poco a poco andrà meglio. Ho già giocato nelle difese a 4 o 5 e per me non cambia molto perché sono prima di tutto un difensore. Se ho la possibilità di attaccare, mi diverto. Ma la verità è che penso prima a difendere e poi ad attaccare. Non pensavo di giocare così tanto, sapevo di arrivare in un club che aveva fatto uno sforzo significativo per potermi prendere, quindi devo dare tutto. Pochettino è anche quello che mi ha fatto venire, si fida di me. È normale volerglielo restituire in campo».