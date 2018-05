Hamsik cambia idea? Decisivo il colloquio con Ancelotti

Il centrocampista e capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha in mano tre offerte dalla Cina. Lo slovacco potrebbe salutare ma prima aspetterà di parlare con Ancelotti

Marek Hamsik via da Napoli? Dopo oltre 10 anni di amore, sta per terminare la storia tra Marekiaro e gli azzurri. Il giocatore ha aperto le porte, per la prima volta, a un addio. Negli anni passati ha rifiutato offerte da grandi club come ad esempio Milan e Juventus, il capitano azzurro non ‘tradirà’ gli azzurri giocando ancora in Italia ma potrebbe proseguire la sua carriera in Cina. Al momento Marek è corteggiato da 3 società cinesi (Guangzhou Evergrande, Hebei Fortune e Shandong Luneng) ed è disposto a prendere in considerazione le offerte che arriveranno.

Le tre società però non si sono fatte avanti in maniera concreta, almeno per ora, e secondo Tuttosport, prima di prendere una decisione definitiva, Hamsik aspetterà di parlare con Ancelotti. L’arrivo di Carletto sulla panchina dei partenopei potrebbe cambiare le carte in tavola. C’è grande entusiasmo in casa Napoli per l’arrivo del tecnico di Reggiolo e anche Marekiaro potrebbe essere contagiato, decidendo di rifiutare le offerte cinesi per provare a vincere qualcosa in azzurro con Ancelotti alla guida. Il futuro del numero 17 dipenderà dunque dall’incontro con Ancelotti: nei prossimi giorni sono previsti i primi contatti tra le parti.