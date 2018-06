Marek Hamsik sembra sempre più convinto di voler lasciare Napoli e valuta le sontuose offerte che arrivano dalla Cina. Sul giocatore ci sarebbero Guangzhou R&F, Shandong Luneng e ora anche il Tianjin Quanjian

Dopo quasi 11 anni con la maglia del Napoli il futuro di Marek Hamsik sembra sempre più lontano dal capoluogo campano. Il centrocampista slovacco sente di non avere più stimoli dopo la mancata vittoria di uno Scudetto che mai come quest’anno sembrava alla portata della squadra allenata da Maurizio Sarri. A ciò si aggiunge l’addio del tecnico toscano, che per lui è stato un mentore e una guida. Hamsik ha lasciato intendere di voler lasciare Napoli e sono molte le offerte arrivate sul tavolo del ds Cristiano Giuntoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis chiede un minimo di 30 milioni di euro per il suo capitano ma la cifra potrebbe abbassarsi notevolmente pur di assecondare la volontà dello slovacco. Come riporta l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport, la strada che porta Hamsik verso la Cina si fa sempre più concreta. Diversi club del Paese del dragone si sono infatti già fatti avanti con offerte importanti.

In Oriente si è scatenata una vera e propria asta per il cartellino di Hamsik. Il primo club ad interessarsi al giocatore è stato lo Guangzhou R&F di Fabio Cannavaro, convinto che il centrocampista possa garantire un importante salto di qualità della rosa nonostante le recenti dichiarazione del campione del Mondo 2006. Nelle ultime ore alla corsa per il giocatore si sarebbero aggiunti anche lo Shandong Luneng, squadra in cui milita Graziano Pellè, e il Tianjin Quanjian allenato dall’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sosa. I contatti tra questi club e il procuratore di Hamsik, Juri Venglos, si sono fatti sempre più fitti nel weekend e la sensazione è che la trattativa potrebbe chiudersi a breve. La base d’asta parte da un triennale da 12 milioni di euro a stagione.