Cannavaro svela: «No ad Hamsik per il Napoli. Nainggolan? Tanta roba»

Fabio Cannavaro ha parlato del futuro di Hamsik e Nainggolan, due giocatori che potrebbero andare a giocare in Cina

Parla Fabio Cannavaro. L’ex difensore del Napoli, attuale tecnico del Guangzhou, allontana le voci riguardo a un possibile passaggio di Marek Hamsik nel suo club. Non sarà lui a strappare il capitano al suo Napoli, dice Fabio al Corriere dello Sport: «Gran giocatore e grandissima persona. Ragazzo straordinario, nel pieno della maturità. Però, a parte quelle che sono le mie esigenze attuali e che concentrano l’attenzione su un attaccante, c’è un aspetto romantico-sentimentale che si pone: ne ho parlato con Paolo, mio fratello, in epoca non sospetta, non prenderemmo mai un calciatore al Napoli per non rappresentare elemento di disturbo. Stiamo parlando della nostra squadra, quella della nostra città: e non mi permetterei di fare azioni che possano alterare umori ed equilibri».

Prosegue Cannavaro: «Hamsik? E’ stato proposto ed è normale che accada ciò, stiamo parlando di un calciatore di assoluto livello intorno al quale esiste ammirazione. Ho avuto modo di chiacchierare con Venglos, il procuratore, però vale quello che le ho appena detto: lui è il capitano del Napoli, non sarò quello che lo porta via». Poi Fabio Cannavaro parla del possibile trasferimento di Nainggolan al Guangzhou: «Io cerco un numero 9 anche se Radja è tanta roba. Non mi faccia dire cose che poi mi espongono, perché lo so che se rivelo che Nainggolan mi piace puoi viene fuori che lo voglio. Chiunque lo vorrebbe, ma non si può».