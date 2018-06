La supplica di Hamsik a De Laurentiis: «Lasciami andare»

Il centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, vuole andare via e continua a chiedere al presidente De Laurentiis di liberarlo

«Presidente, la prego: mi faccia andare via». Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, vuole cambiare aria dopo 11 anni. Il calciatore ha in mano un’offerta importante dallo Shandong Luneng (si parla di 11-12 milioni di euro a stagione) e ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di non impuntarsi e di lasciarlo andare. Il presidente è disposto a liberare Marekiaro ma alle sue condizioni. I cinesi avrebbero messo sul piatto 10-15 milioni di euro, ADL ne chiede almeno 30. Il capitano azzurro vuole andare via, sente concluso il suo ciclo, nonostante l’arrivo di Ancelotti e sembra aver preso la decisione.

L’Oriente lo tenta e ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di non mettergli i bastoni fra le ruote. Summit a Milano fra le parti con Juraj Venglos, il procuratore del numero 17 azzurro ma anche un amico fraterno e Lucas Chang Jin, potente operatore del mercato cinese. Oltre allo Shandong Luneng ci sarebbe anche il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro in forte pressing. Il centrocampista chiede al presidente di lasciarlo andare in Cina. ADL per ora non ci sente. Sarà un addio indolore quello di Hamsik al Napoli o voleranno gli stracci? Staremo a vedere.