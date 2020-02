Handanovic, le parole del portiere dell’Inter nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«Difendere la porta dell’Inter è sempre un orgoglio e un privilegio. Per me significa tanto ma penso sia il sogno di tanti bambini. Io sono un privilegiato e quindi non sono un eroe ma una persona normale».