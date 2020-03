Hapal, ct Slovacchia: «L’Italia dovrà lasciar partire i nazionali»

Pavel Hapal, commissario tecnico della Slovacchia, ha parlato della situazione della Nazionale in emergenza Coronavirus

HAPAL – «La situazione è davvero molto grave. Ma io sono ottimista e credo che porteremo in Slovacchia i giocatori che giocano in Italia. In Italia sono ben trattati, vanno solo agli allenamenti e poi tornano dalle rispettive famiglie a casa. Sarebbe un grosso problema se l’Italia non lasciasse partire i giocatori o se loro dovessero entrare in quarantena per 14 giorni dopo che arrivino in Slovacchia. Skriniar? Se l’UEFA non annullerà le gare, l’Inter non potrà fermarlo e lo dovrà far partire. Possiamo anche comporre una squadra senza gli italiani o comunque senza coloro i quali non potranno partire».