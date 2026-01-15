Connect with us

Calciomercato

Harrison Fiorentina, accordo sulla formula: prestito con diritto già fissato ma resta un nodo da risolvere

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

Harrison screen

Harrison Fiorentina, intesa raggiunta sul trasferimento: prestito con diritto ok, trattativa aperta sull’ingaggio

Per Jack Harrison alla Fiorentina non ci sono ostacoli legati alla formula del trasferimento: i due club hanno già raggiunto un’intesa per un prestito con diritto di riscatto. L’operazione è dunque impostata, ma resta da sciogliere un nodo importante prima di arrivare alla chiusura definitiva. Lo riporta Di Marzio.

Le parti stanno infatti lavorando sugli aspetti contrattuali legati all’ingaggio del giocatore, considerato particolarmente elevato. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo sostenibile per tutte le componenti coinvolte.

Harrison, classe 1996, è arrivato al Leeds nel 2018 dopo l’esperienza a Manchester. Nel corso degli anni è tornato al City e ha disputato un periodo in prestito all’Everton. Attualmente impegnato nella sua sesta stagione in Premier League, potrebbe interrompere il percorso inglese per approdare alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A36 minuti ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 giorni ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×