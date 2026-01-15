Harrison Fiorentina, accordo sulla formula: prestito con diritto già fissato ma resta un nodo da risolvere

Harrison Fiorentina, intesa raggiunta sul trasferimento: prestito con diritto ok, trattativa aperta sull’ingaggio

Per Jack Harrison alla Fiorentina non ci sono ostacoli legati alla formula del trasferimento: i due club hanno già raggiunto un’intesa per un prestito con diritto di riscatto. L’operazione è dunque impostata, ma resta da sciogliere un nodo importante prima di arrivare alla chiusura definitiva. Lo riporta Di Marzio.

Le parti stanno infatti lavorando sugli aspetti contrattuali legati all’ingaggio del giocatore, considerato particolarmente elevato. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo sostenibile per tutte le componenti coinvolte.

Harrison, classe 1996, è arrivato al Leeds nel 2018 dopo l’esperienza a Manchester. Nel corso degli anni è tornato al City e ha disputato un periodo in prestito all’Everton. Attualmente impegnato nella sua sesta stagione in Premier League, potrebbe interrompere il percorso inglese per approdare alla Fiorentina.

