Hazard-Juve la rivelazione: «Nel 2019 ci fu la possibilità, ma poi…»

Le parole di George Gardi, intermediario di calciomercato, sul possibile trasferimento di Eden Hazard alla Juventus

George Gardi, intermediario di calciomercato, ha parlato a Il Tempo della trattativa sfumata tra Eden Hazard e la Juventus e di altre operazioni.

PAROLE – «A livello internazionale mi sarebbe piaciuto portare Hazard dal Chelsea alla Juventus nel 2019 e nel 2020 Aubameyang dall’Arsenal al PSG. Nonostante qualche tentennamento decise per il Real, mentre per Aubameyang ero già sull’aereo per Londra quando l’Arsenal bloccò la trattativa».