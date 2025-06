Hellas Verona: al via i lavori per l’installazione delle nuove luci al ‘Bentegodi’, ma c’è un malus! Veneti in trasferta nelle prime tre gare

L’Hellas Verona guarda già alla prossima stagione, con attenzione sia al calciomercato sia alla logistica. Oltre alla pianificazione tecnica, la società e il Comune di Verona stanno preparando un restyling dello stadio Marcantonio Bentegodi, pronto a essere ammodernato in vista del nuovo campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da L’Arena, sono stati programmati interventi di routine finalizzati all’adeguamento dell’impianto alle nuove normative, in particolare per quanto riguarda l’illuminazione. I lavori, richiesti dalla Lega Serie A, prevedono un investimento di circa 1,4 milioni di euro, già stanziati dal Comune nel 2022.

Nuovo impianto di illuminazione LED allo Stadio Bentegodi

L’intervento principale riguarda il sistema di illuminazione dello stadio Bentegodi. Verranno rimossi i 216 proiettori attuali, ormai obsoleti, per far posto a 144 nuove luci a LED. Queste luci, oltre a garantire una qualità superiore, sono conformi agli standard richiesti per le competizioni internazionali. I nuovi corpi illuminanti saranno installati direttamente sulla copertura dell’impianto.

Hellas Verona: inizio di stagione lontano dal Bentegodi

A causa dei lavori, l’Hellas Verona sarà costretto a giocare lontano dalle mura amiche per l’inizio della stagione 2025/26. Proprio come accaduto lo scorso anno contro il Napoli, la squadra non potrà esordire al Bentegodi. La prima gara ufficiale di Coppa Italia e le prime due giornate di Serie A si disputeranno in trasferta, come confermato dalla stampa locale.

Questo restyling rappresenta un passo importante verso la modernizzazione dell’impianto, con l’obiettivo di rendere lo stadio Bentegodi sempre più competitivo e al passo con gli standard europei.