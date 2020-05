Hellas Verona, Borini: «Serie A strana senza tifosi. Voglio un trofeo»

Fabio Borini è intervenuto in diretta Instagram per parlare del calcio italiano e delle ambizioni personali: le parole dell’attaccante dell’Hellas Verona

Fabio Borini, attaccante dell’Hellas Verona, ha partecipato a una diretta Instagram con il Gruppo Sinergy.

ESULTANZA – «Nasce ai tempi del Chelsea. Era un periodo difficile della mia carriera, per via di problemi contrattuali, e volevo dimostrare con un gesto che nonostante tutto non avrei mai mollato. Ho pensato a quello, e mi è piaciuto, così come ai tifosi, che arrivavano addirittura a riprodurlo».

RIPRESA SERIE A – «Difficile dirlo. Non ho mai vissuto l’esperienza di giocare a porte chiuse. Quando sei bambino ti immagino solo di giocare in stadi pieni, dove non riesci e sentire niente. È una cosa difficile, sulla quale bisognerà lavorare».

AVVERSARI PIU’ FORTI – «Ne ho incontrati tanti, ma quello che salta all’occhio è Cristiano Ronaldo. Poi Terry: l’ho avuto sia come avversario che come compagno. Sono giocatori che non spengono mai l’interruttore, pensano sempre a come migliorarsi».

SOGNI – «Alzare un trofeo da protagonista. Ho vinto Premier League e FA Cup, ma ero molto giovane. Sento che lo posso fare con la squadra giusta e le componenti giuste. Ci sono sempre andato vicino, anche con squadre che non partivano da favoritissime. Sarebbe una soddisfazione personale, anche per appendere una foto in casa».