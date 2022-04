Verona, Caprari: «Qui sto bene, vogliamo il record di punti»

L’attaccante dell’Hellas Verona Gianluca Caprari ha parlato al termine della sfida pareggiata contro la sua ex Sampdoria

Con la sua rete Gianluca Caprari ha consentito all’Hellas Verona di conquistare un punto contro la Samp. Ecco le parole dell’attaccante ai microfoni di Dazn:

DICHIARAZIONI – «Abbiamo la mentalità giusta, non molliamo mai anche se siamo salvi da un po’. Continuiamo così perché mancano ancora quattro partite. Oggi la Sampdoria si è coperta bene e non ci ha lasciato spazi, è stata dura. Ma l’importante era non perdere. Il gol? Sto bene, da quando sono a Verona mi trovo bene e sto facendo il mio meglio. Vediamo a fine stagione… Record di punti? È un nostro obiettivo arrivare a 54, ci proveremo».