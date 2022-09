Hellas Verona, Depaoli: «La mia intenzione è sempre stata di tornare»

Le parole di Depaoli, tornato all’Hellas Verona dopo l’esperienza alla Sampdoria: «qui per dare il mio contributo alla squadra»

Fabio Depaoli ha parlato in conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno all’Hellas Verona. Di seguito le sue parole.

RITORNO – «Fin dall’inizio la mia intenzione era quella di tornare qui, e in realtà con la testa non sono mai andato via da Verona. Lavoro ogni giorno duramente perché la mia intenzione è quella di convincere la società a riscattarmi, per poi poter restare qui a lungo. Il gruppo mi ha trasmesso grande entusiasmo quest’anno come era stato l’anno scorso: io sono qui per dare il mio contributo alla squadra».

RUOLI – «Penso di poter fare più ruoli: sono abituato a giocare come esterno, ma in passato ho fatto anche l’interno, è un ruolo che mi piace interpretare. In ogni caso giocherò senza problemi in qualsiasi ruolo il mister mi chiederà di giocare».

CONCORRENZA E GRUPPO – «La concorrenza per una maglia è un fattore positivo, fa alzare il livello dell’allenamento, della competizione e di conseguenza penso faccia sempre bene a tutti. Ognuno sa che deve dare il massimo per conquistarsi un posto da titolare la domenica: gioca chi si allena meglio. Giochiamo sempre a uomo anche se alcuni interpreti sono cambiati. Il gruppo dell’anno scorso è rodato e quest’anno si sono aggiunti dei giovani di qualità che ci aiuteranno, anche se avranno necessariamente bisogno di tempo per adeguarsi. Il gruppo è sano, unito, formato da persone che lavorano sempre dando il massimo e che seguono il mister. Penso che tra mister Cioffi e Tudor ci siano molte analogie: sono due grandi motivatori che sanno leggere bene le partite in corsa e che durante la settimana ci fanno lavorare duramente in allenamento».