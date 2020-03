Hellas Verona eSports: novità in attesa della Serie A

L’Hellas Verona eSports parteciperà ai campionati di FIFA Pro Club su Xbox: i gialloblù saranno rappresentati da Euphoria Outplayed

L’Hellas Verona eSports non si ferma e, in attesa della eSerie A TIM, scende in campo con Outplayed ai campionati nazionali di FIFA Pro Club su Xbox: i gialloblù saranno rappresentati dal club storico Euphoria Outplayed.

«Il Pro Club è una modalità online di FIFA 20 che ti consente di creare un Calciatore Virtuale e ricoprire il tuo ruolo a fianco dei compagni di squadra in una riproduzione realistica del calcio online. Partite di 11 contro 11 che si sfidano per un obiettivo comune. È a tutti gli effetti una simulazione del calcio reale, con campionati di serie A, B e C, con relative qualificazioni alle Coppe Europee, playoff/out e Nazionale. Il movimento è sempre in crescita e molte squadre, soprattutto nelle leghe maggiori, sono composte da oltre venti giocatori per avere una rosa il più completa possibile. La presenza di una vera community di persone che si intrecciano in vari team e di una accesa rivalità rende questa modalità unica nel suo genere», si legge nella nota ufficiale.