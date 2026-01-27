Connect with us

Hellas Verona News

Hellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissime

Published

3 ore ago

on

By

Lazovic

Hellas Verona, parte la corsa al sostituto di Giovane: spunta un nome nuovo per la salvezza, tutti gli aggiornamenti

Il Verona è alla ricerca di punti preziosi e deve rimpiazzare Giovane, passato di recente al Napoli. Nelle ultime ore è spuntata una candidatura inattesa: quella di Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 della Dinamo Zagabria, protagonista in stagione anche in Europa League con 7 presenze, 1 gol e 1 assist.

La società sta valutando un’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, formula che avrebbe già trovato terreno fertile nelle prime discussioni. La trattativa, infatti, si è intensificata e sta entrando in una fase decisiva.

Kulenovic ha dato il proprio assenso al trasferimento, aprendo così la strada all’accelerata del Verona, ora impegnato a definire tutti i dettagli dell’accordo. A riportarlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

