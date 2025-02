Hellas Verona, Zanetti: «Sono contento per i ragazzi, la forza é la squadra. Raggiungeremo la salvezza solo se...»

L’allenatore dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le parole

Il tecnico dell’Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa allo stadio Bentegodi per commentare la vittoria nel match contro la Fiorentina di Palladino grazie alla rete di Bernede in pieno recupero.

VITTORIA – «Gioia pura, contento per i ragazzi, mi sono stretto a loro. Dovevamo andare oltre noi stessi, dovevamo portarlo a casa, avevamo cinque partite di livello alto e incastrare una vittoria in questa serie diventava di una valenza altissima e bisognava crederci, mettere in campo una prestazione ai limiti della perfezione, probabilmente la migliore dell’anno considerando il valore dell’avversario. Partita ottima della difesa anche per merito della squadra e non abbiamo mai smesso di provare ad attaccare. Quando si crede veramente in qualcosa si possono fare delle imprese».

SALVEZZA – «Non mi piace fare tabelle ma credo non si andrà oltre intrentotto punti. Con questi tre punti non è cambiato niente, la strada è lunga. Salvezza? Sì, giocando così».

TIFOSI – «Sempre numerosi e ci sostengono quando li trasciniamo facendo le cose bene, molto passa da noi ma sono la nostra forza».

GRUPPO – «Duda, Suslov, Valentini… ma tutti hanno fatto bene, non mi piace parlare dei singoli. La forza é la squadra».

CARTELLINI GIALLI – «Ne prendiamo troppi ma non deve passare il messaggio di non essere aggressivi. Tengstedt sta procedendo con il recupero, per Serdar servirà una settimana in più di lui».