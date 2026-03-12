Hanno Detto
Henry si espone: «Mbappè viene criticato ingiustamente. Mondiali? Impossibile non considerare l’Italia anche se…»
Henry ha parlato di Mbappé, della Francia e delle loro rivali per i Mondiali considerando anche l’Italia come possibile antagonista
In un’intervista a Goal in collaborazione con Lay’s, Thierry Henry ha analizzato le possibili avversarie della Francia in vista dei Mondiali e ha difeso il giocatore del Real Madrid Mbappè. Ecco le parole dell’ex attaccante francese, il quale cita anche la Nazionale Italiana.
DIFESA MBAPPÉ – «Penso solo che questo è un ragazzo che ha iniziato giocando due Mondiali ed è arrivato a due finali. Sfortunatamente si ritrova in una situazione in cui dai del caviale alla gente per tutto il tempo, e nel giorno all’anno in cui non lo fai vieni massacrato. A volte viene giudicato per quello che non fa, ma ci sono così tante aspettative su di lui fin da quando aveva sedici anni e lui le ha quasi sempre soddisfatte».
RIVALI MONDIALI – «L’Inghilterra? Sì, come si fa a non pensarci adesso? Da quando Tuchel ha preso in mano la squadra, sembra che Harry Kane sia diverso. Voglio dire, l’Italia deve ancora qualificarsi, ma come si fa a non considerarla per i Mondiali? Ci sono anche il Portogallo e molte altre squadre. A volte, per arrivare lì e vincere, serve quel pizzico di fortuna, serve che tutti arrivino in forma e non perdere giocatori lungo il percorso».
CAMPAGNA LAY’S – «Quest’anno, con il gruppo WhatsApp e il Fan of the Match, i tifosi possono ottenere un trofeo, biglietti premium e venire dopo la partita. Sarà fantastico. Di sicuro mi vedrete sorridere nella chat. Per me è stato bello aggiungere quel piccolo legame e scherzare con i tifosi, il che è fantastico, perché la mia generazione non ha avuto questa esperienza diretta con loro».
