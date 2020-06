Henry: «Più umani grazie al coronavirus» – VIDEO

La riflessione di Thierry Henry, tecnico del Montreal Impact, sull’emergenza COVID-19 e sulla reazione dell’umanità – VIDEO

Il leggendario Thierry Henry, ex attaccante e oggi allenatore del Montreal Impact, ha offerto la sua personale riflessione sulla pandemia e sugli effetti che ha avuto sulla popolazione mondiale.

«Il virus ci ha ricordato cosa significa essere umani. Cosa significa avere rispetto e stare insieme, anche se in modo strano perché siamo uniti ma distanti. Di solito abbiamo la possibilità di vederci e ora ci manca quel contatto fisico, specialmente per chi viene da paesi latini. Ma dobbiamo mantenere le distanze per le ragioni che tutti conosciamo».