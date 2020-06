Hernanes: «Juve favorita per lo scudetto, ma se vincesse la Lazio…»

Hernanes, ex Juve e Lazio, commenta la lotta scudetto. Le parole dell’argentino sulle sue due ex squadre

In Serie A, Hernanes, ha vestito sia la maglia della Lazio che quella della Juve. Proprio delle sue due ex squadre e della lotta scudetto, l’argentino ha parlato al Corriere dello Sport.

«La favorita è la Juve, per qualità della rosa e la sua mentalità vincente. Se la Lazio dovesse vincere però sarebbe davvero molto bello per tutti il campionato, visto che la Juve ha già vinto 8 volte di fila lo scudetto. Alla Lazio manca dal 2000, sarebbe molto bello vincesse. Con i biancocelesti ho vissuto dei bei momenti. C’era un bel rapporto con la tifoseria e con la società anche se nella parte finale ci sono stati alcuni fraintendimenti. Alla Juventus ho dovuto cambiare posizione. Giocavo molto più lontano dalla porta e facevo fatica a segnare. Anche quando smetterò di giocare a calcio, vorrei rimanere del mondo. Mi piacerebbe che di me venissero ricordati i gol più belli».