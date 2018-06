Hierro difende De Gea: «Non prendiamocela con lui»

Le parole di Fernando Hierro al termine di Portogallo-Spagna, match valido per la prima giornata del Girone B

Fernando Hierro, commissario tecnico della Spagna all’esordio sulla panchina de La Roja dopo l’esonero di Lopetegui, ha analizzato così il pareggio col Portogallo nella prima sfida di questo Mondiale in Russia: «Se riflettiamo sul fatto che siamo andati per due volte in svantaggio, non posso che essere felice del risultato. Di certo, però, è difficile accettare il fatto che abbiamo subito quel gol nel finale da un calciatore come Ronaldo, capace di fare tutto».

L’ex difensore del Real Madrid ha continuato: «Siamo stati davvero bravi a superare ogni difficoltà della gara, la squadra ci ha creduto ha lottato ed ha dimostrato di avere personalità. L’errore di De Gea? E’ il nostro portiere, non dobbiamo scaricare su di lui le nostre colpe».