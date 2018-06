Portogallo-Spagna, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Portogallo-Spagna, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La prima giornata del girone B si chiude con il botto. Di fronte ci sono Spagna e Portogallo. Le due favorite per accedere agli ottavi di finale. Un passo falso oggi però significherebbe mettere subito in salita il cammino. Vedremo se prevarrà l’individualità straripante di CR7 o lo splendido gioco corale delle Furie rosse

Portogallo-Spagna: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Portogallo-Spagna: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Portogallo-Spagna: probabili formazioni e pre-partita

Santos mette in campo il miglior Portogallo possibile. Sarà verosimilmente un 4-4-2 con Joao Mario e Bernardo Silva sulle fasce e il tandem offensivo Cristiano Ronaldo-Andrè Silva. La Spagna del neo tecnico Hierro schierano la sorpresa Odriozola sulla fascia destra. In attacco il tridente Isco–Asensio–Costa.

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, André Silva. All. Santos

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco. All. Hierro

Portogallo-Spagna: i precedenti del match

Ben 35 i precedenti scontri tra queste due nazionali. Conducono gli spagnoli con 16 successi, 13 invece i pareggi e solo 6 le vittorie lusitane. Quattro invece le gare disputate in grandi manifestazioni come Europei e Mondiali: una vittoria ciascuno e due pareggi.

Portogallo-Spagna: l’arbitro del match

Per un match di questo spessore serve un’arbitro all’altezza. Scelto dunque Gianluca Rocchi, uno dei migliori dell’intero panorama mondiale. Gli assistenti saranno Di Liberatore e Tonolini. Quest’anno Rocchi ha già arbitrato la Spagna nell’amichevole con la Russia terminata 3-3. Sarà invece la prima volte che dirigerà i portoghesi in questa stagione.

Portogallo-Spagna Streaming: dove vederla in tv

Portogallo-Spagna sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

