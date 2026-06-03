No a 50 milioni, così il Milan perde Maignan

La storia potrebbe partire da Roma e finire a Milano. Negli ultimi giorni il Chelsea avrebbe provato a mettere le mani su Mile Svilar, presentando un’offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra enorme per un portiere. Eppure la risposta della Roma sarebbe stata negativa, come riferito dal Corriere dello Sport.

Il club giallorosso considera il serbo uno dei pilastri del progetto e non avrebbe alcuna intenzione di aprire una trattativa, almeno alle condizioni attuali. Una presa di posizione molto chiara.

Quando una grande società come il Chelsea si vede chiudere una porta in faccia, però, difficilmente smette di cercare. Semplicemente cambia obiettivo. Ed è qui che entra in scena il Milan.

Mike Maignan non è un nome nuovo per il Chelsea. Già nelle scorse finestre di mercato il portiere francese era finito nei radar del club londinese, che ha sempre apprezzato le sue qualità tecniche e la sua esperienza internazionale. Alla fine non se ne fece nulla.

Oggi, però, lo scenario potrebbe essere diverso. Il Milan sta vivendo una fase di ricostruzione e nessun giocatore viene considerato totalmente intoccabile davanti a offerte fuori mercato. Soprattutto se si parla di cifre che permetterebbero di finanziare più operazioni in entrata.

Maignan al Chelsea grazie a Svilar

Per questo motivo il rifiuto della Roma a cedere Svilar potrebbe avere conseguenze indirette anche sui rossoneri. Naturalmente non esistono trattative ufficiali. Ma è facile immaginare che, dopo aver valutato un investimento da 50 milioni per Svilar, il Chelsea possa prendere in considerazione una proposta simile per Maignan.

A quel punto il discorso cambierebbe. Il francese resta uno dei migliori portieri d’Europa quando è al massimo della condizione, ma il Milan dovrebbe inevitabilmente fare delle valutazioni economiche.

Il Chelsea può tornare su Maignan (Instagram Mike Maignan) – Calcionews24.com

Cinquanta milioni per un portiere rappresentano una cifra che pochi club possono permettersi di rifiutare senza riflettere. Anche perché il mercato moderno impone spesso scelte meno romantiche e più strategiche.

Maignan continua a essere un leader dello spogliatoio e uno dei volti più rappresentativi della squadra. Nessuno a Milanello starebbe pensando di cederlo a cuor leggero. Allo stesso tempo, però, il mercato insegna che ogni giocatore ha un prezzo.

Il no della Roma per Svilar potrebbe quindi innescare un effetto domino inatteso. Il Chelsea dovrebbe individuare un nuovo obiettivo e il nome di Maignan tornerebbe inevitabilmente tra i primi della lista. C’è poi un altro aspetto da considerare.

Un’offerta di quel livello consentirebbe al Milan di finanziare gran parte del mercato estivo, intervenendo in più reparti e accelerando la ricostruzione tecnica che la società ha in mente. Per ora si resta nel campo delle ipotesi. Ma quando in Premier League iniziano a circolare cifre da 50 milioni per un portiere, anche le certezze più solide possono improvvisamente vacillare.