Napoli, Manna a lavoro per accontentare Allegri: occhi su Dodò, sprint per Javi Guerra in caso di addio di Anguissa. Le strategie dei partenopei

Il Napoli è attivo sul mercato in vista della prossima stagione, con la necessità di rinforzare alcuni reparti chiave. In particolare, il club partenopeo cerca un terzino destro che possa affiancare Di Lorenzo, che ad agosto compirà 33 anni e, dopo una stagione segnata da diversi infortuni, necessita di un’alternativa di spessore.

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Tra i nomi più caldi per il ruolo ci sono Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint Gilloise, e il brasiliano Dodo. Per Khalaili, il club belga ha fissato una valutazione di 25 milioni di euro, cifra che appare difficile da raggiungere per il Napoli. Di conseguenza, la società di De Laurentiis ha spostato l’attenzione su Dodo, il cui contratto con la Fiorentina scade tra un anno, permettendo di contenere il prezzo tra 12 e 15 milioni. Il brasiliano, inoltre, è motivato a giocare la Champions League, ma anche la Roma segue da vicino il numero 2 viola, approfittando della sua amicizia con Wesley, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Sul fronte del centrocampo, se Zambo Anguissa dovesse lasciare Napoli, il suo sostituto ideale potrebbe essere Javi Guerra del Valencia, in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna. Il giocatore spagnolo ha chiuso il campionato in crescendo, con tre gol e tre assist nelle ultime quattro partite, e figura anche nelle riserve della nazionale spagnola. La sua valutazione resta elevata, oltre 30 milioni di euro, e il Valencia ha confermato di non voler cederlo facilmente. Come dichiarato dallo stesso centrocampista: «Ho un contratto. L’ho rinnovato l’anno scorso ed è chiaro che voglio restare qui. Sono felice, perché è un sogno che ho fin da piccolo e me lo godrò».

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Nel frattempo, Anguissa è seguito dal Galatasaray, che gli offre un contratto da circa 5 milioni di euro netti, quasi il doppio rispetto all’ingaggio percepito in azzurro, come riportato da TMW. La sua eventuale partenza aprirebbe nuovi scenari per il Napoli, che potrebbe accelerare le trattative per Javi Guerra, pur consapevole delle difficoltà economiche e della concorrenza sul mercato.

Tra la ricerca di un terzino affidabile e un centrocampista in grado di sostituire Anguissa, il Napoli lavora con attenzione, valutando costi, opportunità e prospettive di lungo periodo. La strategia della società sarà determinante per consolidare la rosa in vista della prossima stagione europea e nazionale, bilanciando esperienza, talento e sostenibilità economica.