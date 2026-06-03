Il retroscena sul mercato della Roma: no alla maxi offerta del Chelsea per Svilar! Tutti i dettagli

Il Chelsea aveva messo gli occhi su Mile Svilar, a tal punto da arrivare a mettere sul piatto 50 milioni di euro per la Roma: la risposta dei giallorossi

La Roma ha deciso di resistere alle offerte per Mile Svilar, respingendo il tentativo del Chelsea di assicurarsi il portiere belga. Come riportato dalle ultime Roma news sul Corriere dello Sport, il club giallorosso considera Svilar un elemento insostituibile tra i pali e rifiuta di cederlo, nonostante la proposta economica molto allettante, valutata intorno ai 50 milioni di euro. Il portiere, arrivato a parametro zero nel 2022, ha dimostrato di essere un perno fondamentale della difesa, garantendo prestazioni di altissimo livello sia in Serie A che in Europa.

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Secondo il quotidiano sportivo, l’offerta inglese è stata respinta in pieno accordo con il nuovo direttore sportivo, D’Amico, che ha confermato la linea del club: “No, Mile non lo vendiamo”. La decisione non è solo economica, ma anche tecnica e strategica, considerando l’importanza di Svilar nel consolidare la solidità difensiva della squadra e la sua affidabilità nelle partite decisive. La Roma, infatti, ha faticato negli anni a trovare un portiere capace di sostituire Alisson, e Svilar ha colmato questo vuoto, chiudendo la stagione con 18 clean sheet in Serie A e altre 3 gare senza subire gol in Europa.

Il belga ha registrato 50 clean sheet in 130 partite con la Roma, realizzando parate decisive in partite chiave contro squadre come Genoa, Inter, Juventus, Milan e Sassuolo. Il suo rendimento ha contribuito a mantenere la squadra tra le migliori difese della Serie A, con soli 31 gol subiti rispetto ai 41 previsti dagli xG della stagione. Le statistiche evidenziano come Svilar sia tra i portieri più efficienti del campionato, insieme a Mike Maignan e Carnesecchi.

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Il club giallorosso, inoltre, deve rispettare il settlement agreement UEFA, che richiede plusvalenze significative, ma la scelta di trattenere Svilar dimostra come la qualità e la stabilità della squadra prevalgano su interessi puramente economici. La Roma continua a valutare cessioni di altri giocatori per completare il bilancio, ma la porta resta saldamente affidata al portiere belga, il cui valore tecnico e umano è considerato imprescindibile per la crescita del progetto sportivo.

Con la difesa guidata da Svilar, la Roma può contare su un punto di riferimento affidabile e un leader silenzioso, capace di ispirare fiducia all’intera squadra e garantire continuità tra i pali. La dirigenza, pur sotto pressione per gli equilibri di mercato, ha ribadito che Svilar non è in vendita e che il club punterà a costruire intorno a lui la prossima stagione europea.