Dumfries al Real Madrid, l’Inter era già stata avvisata da un mese: a muovere i fili dell’operazione è stato Ali Barat. Ecco chi è

A portare Denzel Dumfries dall’Inter al Real Madrid è stato Ali Barat: ecco chi è il manager e mediatore, tra i più influenti a livello mondiale

Denzel Dumfries è pronto a trasferirsi dal l’Inter al Real Madrid, con i madrileni che pagheranno la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, inferiore ai 25 inizialmente previsti. Come riportato dalle ultime Inter news della Gazzetta dello Sport, la decisione del giocatore era nota all’Inter già da un mese, quando attraverso il proprio entourage Dumfries aveva informato Cristian Chivu e i dirigenti della volontà di sfruttare la clausola valida fino a metà luglio per cogliere l’ultimo grande contratto della carriera.

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Il trasferimento, definito nelle scorse ore, è stato seguito direttamente da Dumfries dal ritiro della Nazionale olandese, mentre l’Inter si è già mossa per assicurarsi il suo successore: Marco Palestra, giovane talento italiano, è diventato il principale obiettivo del club per la fascia destra. La società ha già formulato un’offerta da 40 milioni più 5 di bonus all’Atalanta, che però è stata respinta; servirà un ulteriore sforzo per completare l’operazione.

A guidare la trattativa per Dumfries è stato l’agente iraniano Ali Barat, fondatore della società di mediazioni Epic Sports, con sede in Inghilterra e uffici in tutta Europa, incluso Milano. Barat, 46 anni, è considerato uno dei manager più influenti del calcio mondiale: tra le sue operazioni più importanti figura il trasferimento di Moises Caicedo dal Brighton al Chelsea per 115 milioni di sterline nell’estate 2023. Nel 2025, sotto la supervisione di Barat, si sono mossi calciatori per un totale di circa 400 milioni di euro.

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Il terzino olandese ha scelto di affidarsi a Barat lasciando la scuderia di Jorge Mendes, motivato da un progetto ambizioso più che dalla componente economica. Anche Barcellona e Liverpool avevano manifestato interesse nelle ultime settimane, ma il Real Madrid si è mosso con maggiore decisione, convinto del potenziale del giocatore. Se confermato Florentino Pérez presidente, il club spagnolo completerà l’affare insieme all’arrivo di José Mourinho, pronto a valorizzare Dumfries come un riferimento della fascia destra, prendendo il posto di Carvajal.

Formalmente, l’Inter riceverà a breve la comunicazione ufficiale da Dumfries, che annuncerà via email l’intenzione di pagare la clausola, mentre il Real Madrid provvederà a saldare l’importo in un’unica soluzione. La chiusura dell’operazione anticiperà il Mercato estivo e permetterà al club nerazzurro di concentrarsi sul colpo Palestra, garantendo continuità tecnica e rinforzi per la prossima stagione, pur con la necessaria cautela vista l’esperienza passata con Lookman.