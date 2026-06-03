Milan, cercasi allenatore: Cardinale a cena con Glasner, Pochettino resta il piano B. Svelate le prossime mosse dei rossoneri

Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo allenatore e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con i principali candidati. Secondo quanto riportato dalle news Milan sulla Gazzetta dello Sport, la cena di ieri con Oliver Glasner rappresenta un primo approccio concreto tra il tecnico austriaco e il club rossonero. Glasner, ex Crystal Palace, ha già salutato il club inglese con una lettera nella quale ha ringraziato la società per l’esperienza vissuta: «È stato un privilegio lavorare per questa società calcistica e questo periodo lo porterò con me per il resto della mia vita».

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Il tecnico austriaco, nonostante tre trofei vinti tra cui l’ultima Conference League, è alla ricerca di un progetto ambizioso, poiché nelle passate esperienze il club non ha seguito le sue ambizioni. Glasner, nel mirino del Bayer Leverkusen e apprezzato in Premier League, vuole confrontarsi con la proprietà del Milan per capire le reali prospettive future. Rangnick, in qualità di potenziale direttore dell’area tecnica, ha indicato come alternativa a Glasner Jaissle, tecnico dell’Al Ahli, il quale però percepisce 12 milioni netti a stagione e difficilmente accetterebbe una riduzione significativa.

Madrid (Spagna) 01/06/2019 – finale Champions League / Tottenham-Liverpool / foto Imago/Image Sport

nella foto: Mauricio Pochettino

Se la scelta non dovesse ricadere su Glasner, la pista alternativa porta ad Mauricio Pochettino, argentino con una carriera da giocatore tra Rosario, Barcellona, Parigi e Bordeaux, e una carriera da allenatore con Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG e Chelsea. Attualmente guida la Nazionale degli Stati Uniti e ha già avviato contatti con il Milan: «Io personalmente non ho incontrato il Milan, ma i miei rappresentanti forse sì», ha dichiarato Pochettino. L’accordo di massima per un contratto da 5 milioni netti a stagione è già stato definito, vicino allo stipendio percepito da Allegri.

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Pochettino porterebbe un approccio diverso rispetto a Glasner e Rangnick, basato su principi di calcio posizionale, equilibrio tattico e gestione diplomatica dello spogliatoio. Non si concentra su tutti i processi come Rangnick, ma cura la squadra e la preparazione in campo, valorizzando giocatori con spiccata intelligenza tattica. La scelta definitiva del tecnico influenzerà anche l’assetto dell’area tecnica, con la possibile collaborazione di Ramon Planes e altri dirigenti.

Il Milan valuterà attentamente tra un progetto più esteso e integrato come quello di Glasner e l’esperienza internazionale e la gestione dello spogliatoio offerta da Pochettino. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire la panchina prima dell’inizio della preparazione estiva e del mercato.