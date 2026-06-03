Vlahovic e la Juve, il giorno della verità: oggi il faccia a faccia definitivo per il dentro o fuori! Le sensazioni

Vlahovic e la Juve, oggi il faccia a faccia definitivo tra la dirigenza e l’attaccante serbo per il dentro o fuori! Le sensazioni

La telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic sembra arrivata alla sua fase conclusiva. A soli dieci giorni dalla fine del campionato, la Juventus e il bomber serbo, accompagnato dal padre Milos, si incontreranno alla Continassa per un summit decisivo. Sul tavolo ci saranno l’amministratore delegato Damien Comolli, Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Ottolini, pronti a presentare l’ultimo aut-aut al classe 2000, il cui contratto scadrà tra soli 27 giorni, liberandolo a parametro zero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine dedicate alle news Juventus.

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L’offerta bianconera rappresenta un vero e proprio “prendere o lasciare”: un prolungamento di uno o due anni a 6 milioni di euro più bonus, circa la metà dell’attuale ingaggio del giocatore. La proposta non è condizionata dalla retrocessione in Europa League, ma dalla nuova politica aziendale del club. Spalletti, principale sponsor del centravanti, sottolinea l’importanza di Vlahovic: «La mancanza di **Dusan l’abbiamo sofferta come il pane. Non si può giocare senza un terminale fisico, forte, che fa gol». Se l’accordo dovesse saltare, la dirigenza ha già riallacciato i contatti con il PSG per Randal Kolo Muani, considerato il favorito per raccogliere l’eredità del serbo.

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Nonostante una stagione segnata da un grave infortunio all’adduttore e quattro mesi di stop, Vlahovic ha chiuso il campionato in crescendo, realizzando 10 reti complessive, un bottino equivalente a quello di David e Openda messi insieme ma ottenuto in minor tempo. Questo finale ha attirato l’interesse di club come Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona e Newcastle, pronti a offrirgli un contratto a parametro zero. Nessuna società, però, ha ancora soddisfatto le richieste economiche dell’entourage, fissate a 8 milioni di euro di stipendio.

Ora Vlahovic si trova di fronte a un bivio cruciale: accettare la riduzione economica per rimanere a Torino, cuore del progetto di Spalletti — tecnico che in passato ha valorizzato bomber come Dzeko, Icardi e Osimhen — oppure voltare pagina dopo una parentesi in bianconero caratterizzata da 168 presenze, 68 gol e la conquista di una Coppa Italia. Nelle prossime ore, Juventus e Vlahovic sveleranno le proprie carte, decretando così il futuro dell’attaccante serbo.