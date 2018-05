Il programma completo di tutte le partite dei Mondiali di Russia 2018 e come vederle in tv

I Mondiali di Russia 2018 segneranno di certo una svolta per diversi motivi. Prima di tutto la mancanza dell’Italia dopo circa sessant’anni (l’ultima volta fu nel 1958) ma non solo. Nel nostro Paese infatti i prossimi Mondiali saranno i primi ad essere trasmessi in tv interamente in chiaro ma su di una emittente televisiva diversa dalla Rai. È stata infatti Mediaset ad essersi accaparrata i diritti di trasmissione della prossima Coppa del Mondo qualche mese fa a prezzo stracciato in virtù proprio dell’esclusione azzurra dalla competizione. Nemmeno Sky avrà possibilità di trasmettere, a pagamento, le partite del Mondiale in Russia 2018 che dunque saranno fruibili da chiunque gratis. Dove? Diamo un’occhiata al calendario completo delle gare.

Partenza il 14 giugno 2018 alle 17 (ora italiana) presso lo Stadio Luzniki di Mosca (lo stesso che ospiterà anche la finale il 15 luglio): in campo – come consuetudine del resto – i padroni di casa contro l’Arabia Saudita. La cerimonia d’apertura sarà sulle note di Colors, inno ufficiale dei Mondiali di Russia del cantante Jason Derulo e vedrà in campo per la prima volta il pallone Telstar 2018. La gara d’inaugurazione sarà Russia-Arabia Saudita. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5: la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà le partite più importanti della competizione, mentre tutte le altre andranno in onda su Italia 1 e seppure in minima parte sulla neonata Canale 20. In totale le 64 partite, finanche quattro al giorno, saranno suddivise così: 21 su Canale 5, 35 su Italia 1 e 8 su Canale 20. Non è tutto però, perché sul canale tematico Mediaset Extra sarà possibile vederle tutte con la telecronaca irriverente della Gialappa’s Band. Le grandi favorite della vigilia di questo Mondiale 2018 saranno Germania, Brasile, Argentina, Spagna e Francia.

L’edizione russa dei Mondiali passerà alla storia come la più ricca in assoluto: quasi 800 milioni di dollari stanziati dalla FIFA per i contributi economici e i premi da distribuire fra le varie nazionali. Russia 2018 sarà poi il primo Mondiale di calcio in cui verrà utilizzata la VAR (Video Assistant Referee), adottata con nell’ultima stagione di Serie A. Ecco dunque il Calendario Mondiali 2018 di calcio, tutto il tabellone dai gironi alla Finale, gli orari di tutte le partite e il programma dettagliato giorno per giorno dal 14 giugno al 15 luglio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Mediaset (Canale 5 o Italia 1 in chiaro, Mediaset Premium per gli abbonati).

Calendario Mondiali 2018: partite, date, orari e canali tv

FASE A GIRONI MONDIALI 2018

GIOVEDÌ 14 GIUGNO

16.00 – Cerimonia d’apertura dei Mondiali di calcio 2018 – Canale 5

17.00 – Russia-Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca) – Canale 5

VENERDÌ 15 GIUGNO

14.00 – Egitto-Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg) – Italia 1

17.00 – Marocco-Iran (gruppo B, a San Pietroburgo) – Italia 1

20.00 – Spagna-Portogallo (gruppo B, a Sochi) – Canale 5

SABATO 16 GIUGNO

12.00 – Francia-Australia (gruppo C, a Kazan) – Italia 1

15.00 – Argentina-Islanda (gruppo D, a Kaliningrad) – Italia 1

18.00 – Perù-Danimarca (gruppo C, a Saransk) – Italia 1

21.00 – Croazia-Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad) – Italia 1

DOMENICA 17 GIUGNO

14.00 – Costa Rica-Serbia (gruppo E, a Samara) – Italia 1

17.00 – Germania-Messico (gruppo F, a Mosca) – Italia 1

20.00 – Brasile-Svizzera (gruppo, a Rostov) – Canale 5

LUNEDÌ 18 GIUGNO

14.00 – Svezia-Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod) – Italia 1

17.00 – Belgio-Panama (gruppo G, a Sochi) – Italia 1

20.00 – Tunisia-Inghilterra (gruppo G, a Volgograd) – Italia 1

MARTEDÌ 19 GIUGNO

14.00 – Polonia-Senegal (gruppo H, a Mosca) – Italia 1

17.00 – Russia-Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo) – Italia 1

20.00 – Colombia-Giappone (gruppo H, a Saransk) – Italia 1

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO

14.00 – Portogallo-Marocco (gruppo B, a Mosca) – Italia 1

17.00 – Uruguay-Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov) – Italia 1

20.00 – Iran-Spagna (gruppo B, a Kazan) – Italia 1

GIOVEDÌ 21 GIUGNO

14.00 – Francia-Perù (gruppo C, a Ekaterinburg) – Italia 1

17.00 – Danimarca-Australia (gruppo C, a Samara) – Italia 1

20.00 – Argentina-Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod) – Canale 5

VENERDÌ 22 GIUGNO

14.00 – Brasile-Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo) – Italia 1

17.00 – Nigeria-Islanda (gruppo D, a Volgograd) – Italia 1

20.00 – Serbia-Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad) – Italia 1

SABATO 23 GIUGNO

14.00 – Belgio-Tunisia (gruppo G, a Mosca) – Italia 1

17.00 – Germania-Svezia (gruppo F, a Sochi) – Canale 5

20.00 – Corea del Sud-Messico (gruppo F, a Rostov) – Italia 1

DOMENICA 24 GIUGNO

14.00 – Inghilterra-Panama (gruppo G, a Nizhny Novgorod) – Italia 1

17.00 – Giappone-Senegal (gruppo H, a Ekaterinburg) – Italia 1

20.00 – Polonia-Colombia (gruppo H, a Kazan) – Italia 1

LUNEDÌ 25 GIUGNO

16.00 – Uruguay-Russia (gruppo A, a Samara) – Italia 1

16.00 – Arabia Saudita-Egitto (gruppo A, a Volgograd) – Canale 20

20.00 – Spagna-Marocco (gruppo B, a Kaliningrad) – Italia 1

20.00 – Iran-Portogallo (gruppo B, a Kaliningrad) – Canale 20

MARTEDÌ 26 GIUGNO

16.00 – Danimarca-Francia (gruppo C, a Mosca) – Italia 1

16.00 – Australia-Perù (gruppo C, a Sochi) – Canale 20

20.00 – Nigeria-Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo) – Italia 1

20.00 – Islanda-Croazia (gruppo D, a Rostov) – Canale 20

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO

16.00 – Corea del Sud-Germania (gruppo F, a Kazan) – Italia 1

16.00 – Messico-Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg) – Canale 20

20.00 – Serbia-Brasile (gruppo E, a Mosca) – Italia 1

20.00 – Svizzera-Corea del Sud (gruppo E, a Nizhny Novgorod)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

16.00 – Giappone-Polonia (gruppo H, a Volgograd) – Canale 20

16.00 – Senegal-Colombia (gruppo H, a Samara) – Italia 1

20.00 – Inghilterra-Belgio (gruppo G, a Volgograd) – Italia 1

20.00 – Panama-Tunisia (gruppo G, a Samara) – Canale 20

OTTAVI DI FINALE MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO

16.00 – Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D (a Kazan) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B (a Sochi) – Canale 5

DOMENICA 1 LUGLIO

16.00 – Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A (a Mosca) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod) – Canale 5

LUNEDÌ 2 LUGLIO

16.00 – Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E-Seconda Gruppo F (a Samara) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G-Seconda Gruppo H (a Rostov) – Canale 5

MARTEDÌ 3 LUGLIO

16.00 – Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H-Seconda Gruppo G (a Mosca) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo) – Canale 5

QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018

VENERDÌ 6 LUGLIO

16.00 – Quarto di finale 1: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Nizhny Novgorod) – Canale 5

20.00 – Quarto di finale 2: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Kazan) – Canale 5

SABATO 7 LUGLIO

16.00 – Quarto di finale 3: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Samara) – Canale 5

20.00 – Quarto di finale 4: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Sochi) – Canale 5

SEMIFINALI MONDIALI 2018

MARTEDÌ 10 LUGLIO

20.00 – Semifinale 1: Vincente Quarto-Vincente Quarto (a San Pietroburgo) – Canale 5

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

20.00 – Semifinale 2: Vincente Quarto-Vincente Quarto (a Mosca) – Canale 5

FINALE MONDIALI 2018

SABATO 14 LUGLIO

16.00 – Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo) – Canale 5

DOMENICA 15 LUGLIO

17.00 – Finale Mondiali 2018 (a Mosca) – Canale 5