Germania-Svezia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Germania-Svezia, gruppo F Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Germania-Svezia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Germania-Svezia: formazioni ufficiali

Germania-Svezia: probabili formazioni e pre-partita

Germania prevista con diverse variazioni rispetto alla gara contro il Messico; in difesa, Sule è pronto a giocare dall’inizio in luogo dell’infortunato Hummels, mentre Plattenhardt e Hector si giocano una maglia sulla sinistra. A centrocampo, Gundogan potrebbe prendere il posto di Khedira, mentre sulla trequarti si ipotizza l’impiego di Muller, Ozil e Reus; come punta, Low può preferire Mario Gomez a Werner. La Svezia di Andersson verso la conferma dell”undici’ dell’esordio; così, gialloblù in campo con il rodato 4-4-2: Olsen tra i pali, Lustig, Granqvist, Lindelof e Augustinsson in linea di difesa. A centrocampio sono pronti Durmaz, Larsson, Ekdal e Forsberg; in attacco, spazio all’esperto duo Berg-Toivonen.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Sule, Hector; Gundogan, Kroos; Muller, Ozil, Reus; Gomez.

SVEZIA (4-4-1-1): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Durmaz, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg; Toivonen.

Germania-Svezia: i precedenti del match

I precedenti tra Germania e Svezia sono 36: bilancio equilibrato con 15 vittorie tedesche, 8 pareggi e 13 successi svedesi. L’ultimo confronto tra le due Nazionali risale all’ottobre 2013: alla Friends Arena di Solna, nella gara di qualificazioni mondiali, ci fu la rocambolesca vittoria tedesca per 5 a 3. L’ultima sfida tra Germania e Svezia ai Mondiali è datata 2006: agli ottavi di finale, vittoria dei padroni di casa tedeschi per 2-0 (doppietta di Podolski).

Germania-Svezia: l’arbitro del match

Germania-Svezia, gara valida per il secondo turno della fase a gruppi del Mondiale di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak. 37 anni, nell’attuale torneo ha già diretto Argentina-Islanda. Marciniak ha arbitrato in una sola occasione la Nazionale tedesca, negli ottavi di finale di Euro 2016 (3-0 contro la Slovacchia). Per il polacco, fin qui, nessuna direzione di gara della Nazionale maggiore svedese, mentre ha in bilancio la finale degli Europei Under 21 2015, quando la Svezia di categoria conquistò il titolo superando il Portogallo ai calci di rigore.

Germania-Svezia Streaming: dove vederla in tv

Germania-Svezia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

