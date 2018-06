Germania fuori dai Mondiali? Si qualifica se…Le combinazioni che permettono alla selezione di Low di sperare nella qualificazione agli ottavi di Russia 2018

Germania fuori dai Mondiali? Non ancora, anzi. Il gol messo a segno da Toni Kroos nel finale della partita contro la Svezia, che si aggiunge al pari siglato da Marco Reus, permette ai tedeschi di rimanere aggrappati al treno che porta agli ottavi di finale di Russia 2018. In sostanza, vista la situazione del girone (CLASSIFICA: Messico 6, Svezia 3, Germania 3, Corea del Sud 0), la Germania si qualifica se:

Vince contro la Corea del Sud e Messico-Svezia finisce in parità

Pareggia contro la Corea del Sud e la Svezia perde contro il Messico

Vince contro la Corea del Sud con più di un gol di scarto (circostanza per la quale non dovrà nemmeno attendere il risultato di Messico-Svezia)

La Germania ha rischiato di non passare il turno. Fino ad un minuto dalla fine la selezione di Joachim Low sembrava sull’orlo del precipizio. Anche perché, nell’ultima partita del girone, avrebbe dovuto vincere contro la Corea del Sud e sperare che Messico-Svezia non terminasse con il beffardo risultato di parità. Ma non solo, perché la Svezia avrebbe banalmente potuto perdere la sfida contro il Messico qualora la Germania non avesse battuto la Corea del Sud con più di un gol di scarto. Per cui la Germania, ora come ora, è più viva che mai: la qualificazione è nelle mani dei tedeschi, che però non potranno concedersi il lusso di un altro passo falso.