Girone Germania Mondiali 2018: la classifica del girone F aggiornata minuto per minuto in base ai risultati di Svezia-Messico e Germania-Corea del Sud

La situazione del girone F del Mondiale di Russia 2018 è sempre più incerta. A maggio ragione per via dell’andamento delle due sfide che si stanno giocando. Al minuto 60′ i risultati sono questi: Germania-Corea del Sud 0-0, Messico-Svezia 0-2 (in gol Granqvist e Augustinsson). In questo preciso istante la classifica di uno dei gruppi più equilibrati del Mondiale recita: Svezia 6, Messico 6, Germania 4, Corea del Sud 1. In questo momento sarebbero qualificate agli ottavi di finale Svezia e Messico, con la Germania di Joachim Low clamorosamente eliminata.

Minuto 65′ – La situazione non cambia. Germania-Corea del Sud 0-0, Messico-Svezia 0-2 (in gol Granqvist e Augustinsson). In questo preciso istante la classifica di uno dei gruppi più equilibrati del Mondiale recita: Svezia 6, Messico 6, Germania 4, Corea del Sud 1. In questo momento sarebbero qualificate agli ottavi di finale Svezia e Messico, con la Germania di Joachim Low clamorosamente eliminata. In questo momento classifica avulsa e scontri diretti non contano nulla.

Minuto 75′ – La situazione cambia. Germania-Corea del Sud 0-0, Messico-Svezia 0-3 (in gol Granqvist, Augustinsson, autogol Alvarez). In questo preciso istante la classifica di uno dei gruppi più equilibrati del Mondiale recita: Svezia 6, Messico 6, Germania 4, Corea del Sud 1. In questo momento sarebbero qualificate agli ottavi di finale Svezia e Messico, con la Germania di Joachim Low clamorosamente eliminata. In questo momento classifica avulsa e scontri diretti non contano nulla.

Minuto 90′ – Germania-Corea del Sud 0-2 (in gol Kim e Son), Messico-Svezia 0-3 (in gol Granqvist, Augustinsson, autogol Alvarez). In questo preciso istante la classifica di uno dei gruppi più equilibrati del Mondiale recita: Svezia 6, Messico 6, Germania 3, Corea del Sud 3. In questo momento sarebbero qualificate agli ottavi di finale Svezia e Messico, con la Germania di Joachim Low clamorosamente eliminata. In questo momento classifica avulsa e scontri diretti non contano nulla.

CLASSIFICA GIRONE F: Svezia 6, Messico 6, Corea del Sud 3, Germania 3.

Agli ottavi di finale: Svezia (Prima), Messico (Secondo).