Fiorentina, Lo Monaco: «Sapere dell’addio di Italiano non fa bene»

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, ha parlato della Fiorentina e di Italiano. Ecco il suo punto di vista

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a “Viola Amore Mio” su Radio FirenzeViola per parlare della Fiorentina.

«L’eliminazione di mercoledì ci stava, la squadra di Italiano ha sfidato un’avversaria fra le più in forma del campionato. E con individualità di grosso spessore. Non era facile spuntarla a Bergamo. Il rammarico per come sono stati vissuti certi momenti della partita è comprensibile, ma la Fiorentina sta facendo quello che è nelle sue possibilità, almeno secondo la potenzialità del proprio organico. Oltretutto io ritengo che non faccia bene sapere che a fine stagione l’allenatore andrà via»