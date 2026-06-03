Calciomercato Juventus: caccia al dopo Vlahovic. Da Kolo Muani a Icardi, l’analisi completa su tutti i nomi per l’attacco

Calciomercato Juventus: chi sostituirà Vlahovic? Da Kolo Muani a Icardi, ecco tutti i nomi per l’attacco in sostituzione del serbo

Con l’ormai conclamata fumata nera per il rinnovo di Dusan Vlahovic, in casa bianconera è ufficialmente scattato il valzer delle trattative per individuare il nuovo bomber. La dirigenza della Vecchia Signora è attivamente al lavoro per scovare il centravanti ideale che, a partire dalla prossima stagione sportiva, avrà il gravoso e affascinante compito di raccogliere la pesante eredità del serbo al centro del reparto offensivo.

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Kolo Muani in pole position per l’attacco

Attualmente, in cima alla lista dei desideri del management, spicca con forza il profilo di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha letteralmente scalato in tempi record le gerarchie di gradimento all’interno della dirigenza della Juventus. Il transalpino rappresenta una scelta prioritaria: è un profilo che conosce già le dinamiche interne del club e, almeno fino a questo momento delle contrattazioni, non presenta particolari controindicazioni tecnico-ambientali che possano frenare l’affare.

La suggestione Osimhen e l’opzione low cost Icardi

Un’alternativa decisamente affascinante, ma al contempo estremamente complessa, porta direttamente al nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano rappresenta un vecchio pallino di mercato della società. Il punto di forza assoluto di una simile e clamorosa operazione sarebbe la sua totale e collaudata compatibilità con mister Luciano Spalletti, conoscendo alla perfezione i meccanismi di gioco e le richieste del tecnico. Tuttavia, la strada verso Torino è in forte salita: lo svantaggio principale è legato ai costi alti dell’operazione, ulteriormente aggravati dalla pesante penale economica che il Galatasaray dovrebbe obbligatoriamente corrispondere al Napoli in caso di cessione a una squadra di Serie A.

Se lo sguardo si sposta esclusivamente sul bilancio finanziario, l’autentica occasione per le casse societarie è rappresentata da Mauro Icardi. Il navigato bomber argentino arriverebbe alla Juventus a parametro zero, essendo in naturale scadenza di contratto con i turchi del Galatasaray. Se il fattore puramente economico gioca nettamente a suo favore, la complessa gestione dello spogliatoio potrebbe trasformarsi in un pericoloso rebus: la sua firma metterebbe infatti a dura prova la serenità dell’ambiente, visti i vecchi e noti attriti avuti proprio con Spalletti ai tempi dell’Inter.

Le piste internazionali: Sorloth e Mateta

Sullo sfondo, attentamente monitorate dagli scout bianconeri, restano vive altre due piste internazionali. La prima conduce ad Alexander Sorloth, centravanti norvegese in forza all’Atletico Madrid. La Juventus lo valuta come un’opzione concreta, pur nutrendo qualche incognita legata al suo rapido adattamento tattico alla Serie A e agli elevati costi dell’affare.

La seconda alternativa porta in Premier League, precisamente a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il francese resta un’ottima idea per rimpolpare l’attacco, ma, anche in questo caso, le esose richieste per il cartellino e i fisiologici dubbi sul suo immediato inserimento nel calcio italiano spingono i vertici bianconeri alla massima prudenza. La caccia al nuovo numero nove è ufficialmente aperta.