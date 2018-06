Nigeria-Argentina, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Nigeria-Argentina, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A volte ritornano. La sfida tra Nigeria e Argentina rappresenta ormai un connubio indissolubile, a partire dagli anni ’90, soprattutto nella fase finale di un Mondiale: 1994, 2002, 2010, 2014, 2018. Le statistiche spingono nettamente a favore dell’Albiceleste, che conduce con quattro vittorie, ma la sfida del Saint Petersburg Stadium potrebbe rappresentare la classica svolta, dal momento che gli uomini di Yusuf sembrano ben determinati a proseguire la loro avventura in Russia, dopo la convincente vittoria contro l’Islanda. D’altro canto, le Super Eagles troveranno di fronte un’Argentina ferita, vogliosa di rivincita e costretta a vincere. Pertanto i presupposti per una partita all’ultimo sangue ci sono tutti. A breve le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Nigeria-Argentina: probabili formazioni e pre-partita

Nigeria˗Argentina sarà una partita fondamentale nel girone di ferro di questi Mondiali di Russia 2018. Dal risultato di questo nuovo classico, in concomitanza con la contemporanea Croazia˗Islanda, si saprà chi passerà al turno successivo: una qualificazione che riguarda tutte e quattro le selezioni, dal momento che il discorso è ancora apertissimo.

Qui Nigeria. Dopo un inizio complicato, marcato dalla netta sconfitta per 3˗0 rimediata contro la Croazia, la Nigeria ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche, annientando l’Islanda che tanto bene aveva fatto contro l’Argentina. Potrebbe bastare un pareggio, nel caso di una mancata vittoria dell’Islanda: una vittoria, ovviamente, darebbe campo libero per una qualificazione come seconda, alle spalle della Croazia già qualificata. Per l’occasione, il CT Yusuf è intenzionato a schierare la formazione tipo, sempre nel formato del 4˗3˗3 a trazione anteriore con un tridente d’attacco da far invidia a molte selezioni, composto da Moses–Musa˗Iwobi. A guidare il centrocampo, invece, il solito immancabile Obi Mikel.

Qui Argentina. Quelli di questa sera potrebbero essere i 90 minuti più pesanti della storia recente dell’Albiceleste, dal momento che una non vittoria potrebbe rappresentare la clamorosa eliminazione dal torneo. Ma la vittoria stessa, necessaria ai fini della qualificazione, potrebbe non bastare, se, infatti, l’Islanda vincesse contro la Croazia. Dopo la brutta prestazione della scorsa giornata, Sampaoli corre ai ripari cambiando modulo e alcuni interpreti. La prima novità è rappresentata dall’esclusione di Caballero, sostituito da Amani o Guzman. A centrocampo, potrebbe partire titolare uno tra Biglia ed Enzo Perez, ma è soprattutto in avanti che ci saranno le novità più importanti con un tridente formato da Messi˗Higuain˗Di Maria

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa, Iwobi. CT: Yusuf

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega; Messi, Higuain, Di Maria. CT: Sampaoli

Nigeria-Argentina: i precedenti del match

Quella che andrà in scena questa sera al Saint˗Petersburg Stadium di San Pietroburgo sarà la sfida numero nove tra le selezioni di Nigeria e Argentina, di quello che ormai da alcuni viene ribattezzato il Clasico Nuevo del calcio intercontinentale. Di questi incontri, però, è curioso notare come, a parte le quattro amichevoli, quattro delle precedenti otto sfide si sono giocate alle fasi finali di una Coppa del Mondo e sono finite tutte con una vittoria dei sudamericani. Una storia che si ripete dagli anni ’90, sempre nella fase a gironi, sempre, appunto, con una vittoria dell’Argentina: è accaduto, infatti, nel 1994 (2˗1 con doppietta di Caniggia e il gol di Siasia), nel 2002 (1˗0 con gol di Batistuta), nel 2010 (1˗0 con gol di Heinze) e nel 2014 (3˗2, che consentì all’Albiceleste di qualificarsi come prima del girone). Solo nel 1998 e nel 2006 (le Super Aquile non si erano qualificate) le due selezioni non si affrontarono: un incrocio straordinariamente e curiosamente ricorrente, dunque. Gli unici risultati confortanti per le Super Eagles arrivano dall’amichevole dello scorso novembre (4˗2) e dai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 (3˗2). L’Argentina non arriva ultima nel proprio girone dai Mondiale del 1958 e non si qualifica alla fase successiva dal 2002, quando prevalsero Svezia e Inghilterra. La Nigeria ha perso ognuno dei cinque incontri disputati contro una squadra nella fase finale di un Mondiale

Nigeria-Argentina: l’arbitro del match

Sarà il turco Cuneyt Cakir il direttore di gara scelto dalla FIFA per dirigere l’importante sfida tra Nigeria e Argentina. Un arbitro esperto e navigato, classe 1976, assicuratore di professione, che ha fatto il suo esordio su un campo da calcio, come arbitro, nel 2001, diventando internazionale nel 2006. Questo sarà il suo terzo Mondiale. In questa stagione, Cakir ha diretto ben 32 partite tra Champions League (tra cui Juventus˗Real Madrid), Super Lig, Qualificazioni Mondiali e coppe minori. Nell’edizione di Russia 2018, infine, ha già diretto Marocco˗Iran, lo scorso 15 giugno, finita 1˗0 per gli asiatici

Nigeria-Argentina Streaming: dove vederla in tv

Nigeria-Argentina sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

