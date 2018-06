Serbia-Svizzera, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Serbia-Svizzera, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Già decisivo lo scontro di questa sera tra Serbia e Svizzera. Gli slavi, infatti, con una vittoria sarebbero pressoché certi del passaggio del turno. Viceversa una sconfitta potrebbe comprometter le speranze di qualificazione degli elvetici. Sarà sicuramente una sfida delicata ed equilibrata che potrà essere decisa dalla giocata di un singolo e da un qualche errore dell’avversario.

Serbia-Svizzera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Serbia-Svizzera: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Serbia-Svizzera: probabili formazioni e pre-partita

Si tratta di una sfida estremamente delicata per entrambe le squadre. Entrambe vorranno sicuramente cercare la vittoria, perciò i due allenatori sembrano essere orientati a confermare gli stessi uomini della prima giornata. Krstajic è deciso a puntare sugli stessi ragazzi che hanno steso il Costarica. Si riparte dal match winner Kolarov e dalla dirompente presenza in mezzo al campo del fenomeno della Lazio Sergej Milinkovic–Savic. Anche Petkovic riproporrà in blocco l’undici che è riuscita a fermare il Brasile. Spazio dunque per Sommer in porta, Licthsteiner e Rodríguez sulle fasce e per la coppia Xhaka–Behrami in mezzo.

Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. All. Krstajić

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All. Petković

Serbia-Svizzera: i precedenti del match

Questo tra Serbia e Svizzera è il primo precedente assoluto tra le due squadra da quando esiste lo stato che come capitale Belgrado. In precedenza invece ben 13 invece le sfida tra gli elvetici e la Jugoslavia, con un bilancio di sei vittorie, cinque pareggi e due solo sconfitte in favore di quest’ultimi. Ai Mondiali si sono incontrate una vola sola prima di oggi, con la Jugoslavia che si è imposta con il risultato di 3-0 nel 1950.

Serbia-Svizzera: l’arbitro del match

Sarà il tedesco Felix Byrch ad arbitrare la sfida di Kainingrad tra Serbia e Svizzera. Il direttore di gara 42enne può vantare una più che discreta esperienza internazionale. Nel 2017 è stato l’arbitro della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Inoltre ha preso parte ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016. Ha già arbitrato i rossocrociati in occasione della sfida di ritorno dello spareggio delle qualificazioni per la Coppa del Mondo contro l’Irlanda del Nord e terminata sul risultato di 0-0.

Serbia-Svizzera Streaming: dove vederla in tv

Serbia-Svizzera sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

