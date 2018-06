Francia-Perù, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Perù, gruppo C Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca solo qualche ora all’inizio della sfida tra Francia e Perù, valida per la seconda giornata del girone C. Forti del risultato maturato nell’incontro delle 14 tra Danimarca e Australia, le due selezioni ˗ reduci, la prima da una vittoria, la seconda da una sconfitta ˗ hanno il compito di conquistare i tre punti. Formazioni quasi interamente confermate per entrambi i CT che non vogliono stravolgere il loro assetto tattico. A breve formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Francia-Perù: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17

Francia-Perù: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Francia-Perù: probabili formazioni e pre-partita

Archiviata la prima giornata, Francia e Perù potrebbe già essere una gara decisiva per decifrare il futuro del Gruppo C, che vede protagoniste anche Australia e Danimarca. I Blues, con un successo e la contemporanea vittoria della Danimarca, sarebbero già sicuri del passaggio del turno, pronti a decidere nel terzo incontro del girone chi sarà a guidare la testa e chi dovrà accontentarsi del secondo posto. Contro l’Australia, gli uomini di Deschamps hanno sì vinto ma non hanno del tutto convinto, dimostrando però di avere una forza e una ricchezza di organico davvero invidiabili. Intenzionato a confermare nella quasi totalità gli stessi undici del primo incontro, il tecnico ex Juventus potrebbe optare per un unico cambio a centrocampo, con l’inserimento di Matuidi al posto di Tolisso. La sfortunata sconfitta di misura rimediata contro la Danimarca potrebbe aver lasciato un segno difficile da digerire per gli uomini di Gareca. L’obiettivo è quello di non farsi estromettere con un turno in anticipo dal campionato del mondo e, per farlo, sarà necessario mettere in campo tutta la grinta necessaria ai fini di esito positivo. Anche per il CT, sembra più probabile una conferma dell’undici titolare con Paolo Guerrero ancora in panchina

Francia (4˗3˗1˗2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelé. CT: Deschamps

Perù (4˗2˗3˗1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo. CT: Garreca

Francia-Perù: i precedenti del match

Quella che andrà in scena allo “Stadio Centrale” di Ekaterinburg ˗ impianto recentemente rimodernato e ampliato ad accogliere un pubblico di 45000 persone ˗ tra Francia e Perù sarà una sfida inedita, almeno per quanto riguarda le occasioni di confronto in gare ufficiali. Esiste, tuttavia, un curioso e sorprendente precedente datato aprile 1982: nell’amichevole disputata al Parco dei Principi di Parigi, i Los Incas riuscirono, infatti, a prevalere sui Blues con una vittoria di misura. La storia recente insegna che gli incontri tra i Campioni del mondo del 1998 e le squadre membri del CONMEBOL pendono nettamente a favore dei primi: è dai Mondiali del 1978, infatti, che una squadra sudamericana (l’Argentina) non batte i Blues dal momento che le successive 7 sfide hanno portato 3 vittorie e 4 pareggi (gli ultimi 3 per 0˗0). Allo stesso modo, è datato anche l’ultimo gol subito da una squadra sudamericana, siglato da Careca nei quarti di finale del 1986. Nell’altra sponda, il Perù non vince contro una squadra europea dal 1978, contro la Scozia: nelle successive 5 partite solo 2 pareggi e 3 sconfitte.

Francia-Perù: l’arbitro del match

Sarà Mohammed Abdulla Hassan Mohamed il direttore di gara scelto dalla FIFA per dirigere la sfida tra Francia e Perù. L’arbitro classe ’78, degli Emirati Arabi Uniti, è stato designato internazionale nel 2010. Nella stagione appena conclusa ha diretto soltanto 2 partite: una nell’UAE Arabian Gulf League tra Al˗Ain e Al˗Wahda e una nell’AFC Champions League tra Sydney FC e Suwon Bluewings

Francia-Perù Streaming: dove vederla in tv

Francia-Perù sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

