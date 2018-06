Uruguay-Russia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Uruguay-Russia, gruppo A Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio dell’ultimo incontro valido per il Gruppo A tra Russia e Uruguay. Entrambe a punteggio pieno, dopo due giornate, le due selezioni hanno già in tasca il pass per la fase successiva ma questa sfida sarà importante perché avrà il compito di decretare chi delle due passi come prima del girone. Pochi i dubbi di formazioni per entrambi i CT che sembrano intenzionati a schierare le formazioni già viste contro Egitto e Arabia Saudita. Tra poco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Uruguay-Russia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Uruguay-Russia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Uruguay-Russia: probabili formazioni e pre-partita

Con entrambe le squadre già qualificate alla fase successiva, quella tra Russia e Uruguay sarà una sfida che ha, come unico obiettivo, quello di decretare chi guiderà la testa del girone e chi, suo malgrado, passerà come seconda classificata. Alla Russia potrebbe bastare anche un pareggio per passare come prima, dal momento che la differenza reti è nettamente a suo favore; l’Uruguay, invece, ha il compito di ottenere i 3 punti. Entrambi i commissari tecnici sembrerebbero orientati a confermare in toto i rispettivi undici scesi in campo nelle precedenti partite. La punta di diamante dei padroni di casa, dopo due partite disputate ad alto livello, non può essere che Denis Cheryshev, autore di ben 3 gol e trascinatore, nonostante la giovane età, dei suoi. La squadra di Tabarez finora non ha assolutamente dimostrato di esprimere il miglior calcio di questo campionato del mondo, soprattutto con avversari di livello medio basso, ma ha fatto vedere una solidità e una compattezza davvero invidiabile.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; C.Sanchez, Vecino, Bentancur, C.Rodriguez; L.Suarez, Cavani. CT: Tabarez

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. CT: Cercesov

Uruguay-Russia: i precedenti del match

Quella che andrà in scena alla “Cosmos Arena” di Samara tra Russia e Uruguay sarà una sfida, che potremmo considerare, navigata tra due selezioni “storiche” e veterane del torneo. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, le due formazioni si sono incontrate soltanto una volta, nel maggio 2012, in occasione di una amichevole, terminata 1˗1. Se, però, si tiene conto degli scontri all’epoca dell’URSS unita, le occasioni di confronto aumentano, portando il bilancio a 9 e di queste, 7 furono le vittorie dei sovietici, 1 quella degli uruguagi e un solo pareggio. Due sono, invece, i precedenti ai Mondiali, finiti con una vittoria dell’URSS e una vittoria dell’Uruguay (Coppa del Mondo 1970). La Russia viene da 4 sconfitte contro avversari sudamericani nella fase finale di un Mondiale; la squadra oggi allenata da Tabarez, invece, è riuscita a ottenere i 3 punti nelle ultime due gare disputate contro squadre europee a un Mondiale (Inghilterra e Italia), dopo una serie di 15 partite senza vittorie. In questo torneo, la Russia vanta il miglior attacco, con 8 reti messe a segno, rispetto alle sue ultime due apparizioni a un Mondiale. Non è mai successo, infine, che una squadra sovietica sia riuscita a ottenere il punteggio pieno nella fase a gironi del torneo

Uruguay-Russia: l’arbitro del match

Sarà il senegalese Malang Diedhiou l’arbitro designato dalla FIFA per dirigere la sfida tra Uruguay e Russia, in programma oggi alle 16, ore italiane, alla “Cosmos Arena” di Samara. Diedhiou, classe 1973, è stato uno degli arbitri delle due ultime edizioni della Coppa delle Nazioni Africane (2015 e 2017), VAR nella Confederations Cup 2017 e arbitro della Coppa del mondo per club FIFA 2017. In questa edizione dei Mondiali, il senegalese ha già diretto un incontro, quello dello scorso 17 giugno tra Costa Rica e Serbia, conclusosi con la vittoria di misura degli europei e 4 ammonizioni

Uruguay-Russia Streaming: dove vederla in tv

Uruguay-Russia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

