Inghilterra-Panama, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inghilterra-Panama, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Domenica di grande calcio con le sfide del Mondiale 2018 in Russia. Si affrontano alle ore 14 le Nazionali di Inghilterra e Panama. Appuntamento alle ore 14 per la sfida tra le squadre allenate dai commissari tecnici Gomez e Southgate per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo G. L’Inghilterra ha vinto il primo match contro la Tunisia, mentre il Belgio ha annichilito Panama durante la prima giornata.

Inghilterra-Panama: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 14

Inghilterra-Panama: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inghilterra-Panama: probabili formazioni e pre-partita

Nessuna sorpresa in vista per il ct inglese Southgate che, convinto dalla buona prestazione di squadra vista contro la Tunisia, dovrebbe confermare integralmente sia il solito modulo (3-4-3), sia i principali interpreti. Kane, la punta del Tottenham, autore di una doppietta alla Tunisia, può essere l’uomo più che mai decisivo anche con Panama. Dubbio Sterling da affiancare a Kane mentre il ct avversario Gomez dovrebbe confermare la medesima formazione vista in campo lunedì. Dunque ancora spazio per Blas Perez come unico terminale offensivo di un 4-2-3-1

INGHILTERRA (3-4-3) – Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. Allenatore: Southgate

PANAMA (4-2-3-1) – Penedo; Murillo, Escobar, R. Torres, Davis; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. Allenatore: Gomez

Inghilterra-Panama: i precedenti del match

Si tratta della prima sfida in assoluto a tutti i livelli tra le Nazionali di inghilterra e Panama. Contro le nazionali centroamericane ai Mondiali l’Inghilterra è imbattuta da quattro partite: due vittorie prima e due pareggi di fila poi. Panama sarà la nazionale numero trentotto affrontata dall’Inghilterra ad un Mondiale.

Inghilterra-Panama: l’arbitro del match

Inghilterra-Panama sarà diretta dall’arbitro egiziano Gehad Grisha, 42 anni, fischietto internazionale da dieci. L’egiziano Grisha è al primo Mondiale in assoluto nella sua carriera dopo aver arbitrato già in diverse edizioni della Coppa d’Africa (2012, 2013, 2015 e 2017) e nelle Olimpiadi di Rio 2016. Prima direzione di gara in assoluto sia con la nazionale maggiore inglese, che con quella panamense, anche se ai Mondiali Under 20 del 2015 ebbe già modo di arbitrare la nazionale di categoria di Panama contro l’Austria (sconfitta per 2 a 1).

Inghilterra-Panama Streaming: dove vederla in tv

Inghilterra-Panama sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE