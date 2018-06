Nigeria-Islanda, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per Nigeria-Islanda, la delicatissima sfida della seconda giornata del Gruppo D, divenuta di vitale importanza dopo il tracollo dell’Argentina contro la Croazia di Modric e Rebic. L’Islanda vuole confermare l’ottima impressione data nella prima sfida del Mondiale contro la Seleccion, mentre la Nigeria intende cancellare dalla mente il pessimo esordio contro la Croazia, in cui la selezione di Rohr ha offerto davvero poco anche sotto il profilo del gioco. Su Calcio News 24 la diretta di Nigeria-Islanda, con approfondimenti durante e dopo la partita.

Nigeria-Islanda: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17

Nigeria-Islanda: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Nigeria-Islanda: probabili formazioni e pre-partita

Una brutta prestazione contro la Croazia, un pari di lusso contro l‘Argentina. Stati d’animo opposti per Nigeria e Islanda, che si presentano alla grande sfida della Volgograd Arena con la consapevolezza di dover vivere una partita da dentro o fuori. Nigeria-Islanda ha un solo precedente nella storia del calcio: si tratta di un test amichevole dell’agosto del 1981, vinto 3-0 dall’Islanda. L’obiettivo della selezione di Rohr adesso è quello di interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive ai Mondiali. Non sarà facile avere la meglio sull’Islanda, che ha perso solo una delle sei gare complessivamente disputate nei grandi tornei internazionali come Mondiali ed Europei. Score niente male, per Finngbogason e compagni, che sanno di avere la grande chance di potersi qualificare agli ottavi di finale del Mondiale in Russia.

NIGERIA – Rohr ha le idee chiare in vista della gara contro l’Islanda. Sarà 4-2-3-1 offensivo caratterizzato dalla presenza di Moses, Mikel e Iwobi alle spalle di Ighalo, l’uomo al quale si chiedono i gol pesanti. Uzoho confermato tra i pali, così come la difesa a quattro che sarà formata da Shehu, Trost Ekong, Balogun e Idowu. La diga di centrocampo, infine, sarà composta da Ndidi e da Etebo, autore del goffo autogol che ha permesso alla Croazia di passare in vantaggio nella gara d’esordio di sabato scorso.

ISLANDA – Il pari ottenuto con l’Argentina all’esordio ha regalato entusiasmo all’Islanda, che sta vivendo un sogno. Diventato ancor più bello dopo il tracollo dell’Argentina contro la Croazia. Niente calcoli per gli uomini di Hallgrimsson, in campo con il solito 4-4-2: Halldorsson in porta, reduce dal rigore parato a Messi, linea difensiva formata da Magnusson, R. Sigurdsson, Arnason e Saevarsson. Centrocampo a quattro con Bjarnason, Hallfredsson, Gunnarsson e J.Gudmunsson a sostegno del tandem offensivo composto da Finnbogason e G. Sigurdsson.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Etebo; Moses, Obi Mikel, Iwobi; Ighalo. CT: Rohr

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Magnusson, R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson; Bjarnason, Hallfredsson, Gunnarsson, J.Gudmunsson; G. Sigurdsson, Finnbogason. CT: Hallgrimsson

Nigeria-Islanda: le quote

Prima dell’inizio del Mondiale le quote sulla vincente del Gruppo D erano tutte dalla parte dell’Argentina, seguita da Croazia, Nigeria e Islanda. Argentina a 1.60, Croazia a 3.25, Nigeria a 11.00 e Islanda a 13.00. I croati erano nettamente in vantaggio nella lotta per il secondo posto e il loro passaggio del turno dietro Messi e compagni valeva 2.75 (“1° Argentina e 2° Croazia”), seguito a 4.50 dall’opzione “1° Croazia e 2° Argentina”. La giocata “1° Argentina e 2° Nigeria” era data a 6.50, è invece fissato a 7.00 il passaggio a sorpresa dell’Islanda (“1° Argentina e 2° Islanda”). Il risultato di Croazia-Argentina ha chiaramente ribaltato le gerarchie del girone: riuscirà la Seleccion a volare agli ottavi di finale?

Nigeria-Islanda: l’arbitro del match

Sarà il neozelandese Matthew Conger a dirigere la sfida fra Nigeria e Islanda, divenuta di vitale importanza per l’Argentina dopo la disfatta di ieri contro la Croazia. Un pareggio dell’Islanda terrebbe ancora a galla la selezione guidata da Jorge Sampaoli, ma un’eventuale vittoria degli islandesi farebbe quasi sicuramente fuori Messi e compagni.

Nigeria-Islanda Streaming: dove vederla in tv

Nigeria-Islanda sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 17 in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming live per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

