Belgio-Tunisia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Belgio-Tunisia, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio della prima sfida della seconda giornata del Gruppo G tra Belgio e Tunisia. Con l’univoco obiettivo di conquistare i 3 punti ˗ i primi per ottenere il pass anticipato per gli Ottavi di finale, i secondi per mantenere viva la speranza di una qualificazione ˗, le due selezioni sono pronte a darsi battaglia sul terreno dell’Otkrytiye Arena di Mosca, campo dello Spartak. Tra poco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Belgio-Tunisia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 14

Belgio-Tunisia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Belgio-Tunisia: probabili formazioni e pre-partita

Il Belgio scende in campo con il chiaro obiettivo di bissare il successo della prima giornata, ottenuto contro Panama, e strappare il pass per gli Ottavi di finale con una giornata di anticipo. Dopo la buona impressione suscitata contro i centramericani, soprattutto a partire dalla seconda frazione, Martinez dovrebbe tornare a confermare il 3˗4˗2˗1, modulo al quale molti giocatori si sono dovuti adattare ˗ come Carrasco e de Bruyne ˗ per permettere di mettere in campo tutto il potenziale talento offensivo a disposizione. Per provare a contrastare la sfortuna patita contro l’Inghilterra, la Selezione di Maaloul ha, invece, il compito di portare a casa obbligatoriamente i 3 punti, per non perdere l’ultimo treno rimasto, soprattutto se l’Inghilterra dovesse vincere contro Panama. Il CT cambierà sicuramente qualcosa dal punto di vista tattico. Innanzitutto ci sarà l’ingresso dal primo minuto di Ben Mustapha in porta; in difesa, come terzino destro, agirà Ben Youssef, inserito in una posizione nettamente più arretrata; in avanti, spazio al terzetto formato da Badri, Bronn e Sliti a supporto dell’unica punta Khazri.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Hazard; R. Lukaku. CT: Roberto Martinez

TUNISIA (4-2-3-1): Ben Mustapha; Ben Youssef F., Meriah, Ben Youssef S., Maaloul; Sassi, Skhiri; Badri, Bronn, Sliti; Khazri. CT: Nabil Maaloul

Belgio-Tunisia: i precedenti del match

Quella che andrà in scena all’Otkrytiye Arena di Mosca, alle 14 ore italiane, tra Belgio e Tunisia sarà la sfida numero 4 tra le due selezioni. Il bilancio dei 3 precedenti è in perfetta parità ed equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio. L’ultima occasione di confronto risale al 2014, quando nell’amichevole disputata a Bruxelles, i Diavoli Rossi riuscirono a imporsi di misura grazie a una rete di Mertens. Quella di oggi, inoltre, sarà la 2° gara ad avere come contesto quello di un Mondiale: nel primo confronto, infatti, risalente al 2002, la sfida si concluse con un pareggio per 1˗1. Il Belgio è imbattuto da 10 incontri consecutivi nella fase a gironi di un Mondiale ˗ 5 vittorie e 5 pareggi ˗ e viene da 5 vittorie consecutive. All’inverso, invece, la Tunisia non vince da 12 partite consecutive dei Mondiali, 4 pareggi e 8 sconfitte: l’ultima vittoria è datata 1978, quando le Aquile di Cartagine riuscirono a sconfiggere il Messico per 3˗1

Belgio-Tunisia: l’arbitro del match

Sarà lo statunitense Jair Marrufo il direttore di gara scelto dalla FIFA per dirigere la seconda sfida del Gruppo G tra Belgio e Tunisia. Per l’arbitro ˗ classe 1977 e originario di El Paso, in Texas e messicano d’origine ˗ sarà la 18° gara di questa stagione, dopo aver accumulato diversi gettoni tra MLS, Coppa del Mondo Under 17 e qualificazioni mondiali

Belgio-Tunisia Streaming: dove vederla in tv

Belgio-Tunisia sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE