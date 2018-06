Russia-Egitto, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Russia-Egitto, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È arrivato il momento di guardare in alto. Nulla è impossibile, soprattutto dopo la prima vittoria. La Russia accoglie l’Egitto in questa seconda giornata del girone A. I padroni di casa vogliono vincere per poter ipotecare la qualificazione, gli egiziani vogliono scombinare le carte dopo la sconfitta contro l’Uruguay. Chi avrà la meglio? In questo mondiale tutto può ancora accadere.

Russia-Egitto: diretta live e sintesi

Russia-Egitto: formazioni ufficiali

Russia-Egitto: probabili formazioni e pre-partita

La voglia della Russia di continuare a stupire davanti al pubblico amico e il desiderio dell’Egitto di restare aggrappati ad un sogno che in caso di non vittoria diventerebbe un incubo. La sfida che andrà in scena oggi, martedì 19 giugno, alle ore 20.00 allo Stadio San Pietroburgo sarà già un crocevia fondamentale per la qualificazione nel gruppo A dei Mondiali 2018. La Russia è reduce da un successo trionfale per 5-0 contro l’Arabia Saudita, ma non potrà cullarsi sugli allori, perché l’Egitto, dopo la beffa finale contro l’Uruguay non ha intenzione di mollare e, aggrappati a Momo Salah, daranno battaglia nel bellissimo stadio che ospita le gare interne dello Zenit San Pietroburgo

Formazione praticamente definita in casa Russia con il ct Cherchesov deciso a confermare l’11 con il quale ha demolito l’Arabia Saudita. Spazio quindi a Akinfeev tra i pali, Ignashevich e Kutepov al centro della difesa, Mario Fernandes e Zhirkov sulle corsie esterne. Gazinsky e Zobnin formeranno la diga in mediana alle spalle del trio composto da Samedov, Golovin e Cheryshev (quest’ultimo chiamato a sostituire degnamente l’infortunato Dzagoev), che dovranno ispirare la punta centrale Smolov. Ai russi basterebbe anche un pareggio per centrare una storica qualificazione agli ottavi di finale.

Pochi dubbi per il navigato Hector Cuper. Momo Salah partirà titolare dopo la mossa da judoka ricevuta da Sergio Ramos in finale di Champions League che ha spaventato i milioni di tifosi egiziani, preoccupati di non vedere la loro stella al Mondiale. Dopo la panchina contro l’Uruguay l’ala del Liverpool partirà titolare pronto a far ammattire i difensori russi. Insieme a lui, nel trio di trequartisti, ci saranno anche Elsaid e Trezeguet alle spalle di Mohsen. In mediana agiranno Hamed ed Elneny, mentre davanti al portiere El Shenawy (il migliore contro la Celeste) ci saranno i centrali Gabr e Hegazy. Le fasce saranno occupate da e i due esterni Fathy e Abdel-Shafi.

PROBABILE FORMAZIONE RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. Allenatore: Cherchesov.

PROBABILE FORMAZIONE EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. Allenatore: Cuper.

L’esordio amarissimo contro l’Uruguay non ha minimamente scalfito la fame dell’Egitto, che si ritrova ad affrontare una sfida da dentro o fuori. La prestazione offerta all’esordio è stata buona, ma è mancato il risultato. Che Hector Cuper spera di ottenere contro la padrona di casa, la Russia guidata dal talento di Golovin: «Salah è in buone condizioni, lo abbiamo provato in allenamento e penso che possa giocare. Per noi è molto importante e nessuno può negarlo, con tutto il rispetto per gli altri. Ha una capacità incredibile negli ultimi 20 metri, lo ha dimostrato nel Liverpool e prima ancora nella Roma. Lui è un’arma importante per il nostro attacco e ammetto che quando non c’è la sua assenza si sente». Su Salah sono riposte tutte le speranze di un Egitto che non smette di sperare. La spalla non sente più dolore e così il talento del Liverpool vuole prendersi la scena anche a Russia 2018, dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo sia in Premier League che in Champions League, salvo poi soccombere nella finalissima dopo il terribile fallo del difensore del Real Madrid Sergio Ramos, che non ha smesso di punzecchiarlo nemmeno nei giorni successivi all’ultimo atto di Kiev.

Stanislav Cherchesov non ha paura. L’impatto della Russia con il Mondiale si è rivelato all’altezza della manifestazione. E ora il commissario tecnico vuole di più. Sogna un successo contro l’Egitto per blindare una qualificazione nelle mani della sua formazione dopo il 5-0 rifilato all’Arabia Saudita: «Pensiamo partita dopo partita, se non lo facciamo rischiamo di inciampare. Abbiamo ottenuto un buon risultato nella prima gara e tutti i giocatori hanno avuto la chance di dimostrare quanto valgono. Salah? Sappiamo come affrontarlo, siamo pronti a fermarlo e non ho dubbi che lo faremo. Golovin? Gli stiamo dando la possibilità di mostrare le sue doti migliori, ha fatto del suo meglio nella prima partita e speriamo continui a farlo. Ovviamente i giocatori d’attacco sono quelli che attirano l’attenzione ma ci sono giocatori importanti anche in difesa». Su Golovin, intanto, è sempre più forte l’interesse della Juve, che ha in mente una ricca offerta da presentare al Cska Mosca: 20 milioni di euro più bonus. Offerta per ora respinta al mittente, ma il club bianconero ha in mente di ripetere un’operazione alla Pjaca, fatta in concomitanza degli Europei in Francia del 2016.

Russia-Egitto: i precedenti del match

Nessun precedente tra le due formazioni né a livello ufficiale né a livello di amichevole. Russia ed Egitto si affronteranno per la prima volta questa sera allo stadio di San Pietroburgo alle ore 20.00

Russia-Egitto: l’arbitro del match

Ad arbitrare Russia-Egitto valida come seconda giornata del gruppo A dei Mondiali 2018, ci penserà Enrique Cáceres (Paraguay) coadiuvato da Cardozo e Zorrilla. Quarto uomo sarà Çakır. Al var presenza italiana grazie all’arbitro Irrati. A.VAR Vigliano – Astroza – Marciniak

Russia-Egitto Streaming: dove vederla in tv

Russia-Egitto sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

