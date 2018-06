Iran-Portogallo, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Iran-Portogallo, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Portogallo a un passo dagli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma per arrivare alla meta bisognerà superare l’ostacolo Iran. Così la squadra di Fernando Santos per coronare il sogno dovrà far fuori il vecchio amico Carlos Queiroz – commissario tecnico dei portoghesi tra il 1991 ed il 1993 e tra il 2008 ed il 2010 – che ha già battuto il Marocco alla prima del gruppo B (2 a 1) ed ha messo in serissima difficoltà la Spagna, perdendo per 1 a 0. Facile fare calcoli: al Portogallo di Cristiano Ronaldo, autore di tutti i gol lusitani finora (3 a 3 alla Spagna ed 1 a 0 al Marocco) basterebbe vincere per qualificarsi e poi fare i conti sul primato o meno del girone in caso di contestuale vittoria spagnola, ma andrebbe benissimo anche un pareggio per portare a casa il risultato. Una sconfitta invece potrebbe essere fatale perché l’Iran passerebbe avanti in classifica e a quel punto sperare in una sconfitta spagnola col Marocco sarebbe davvero molto dura…

Iran-Portogallo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Iran-Portogallo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Iran-Portogallo: probabili formazioni e pre-partita

QUI IRAN – Dovrebbe essere confermato da parte di Queiroz il solito 4-5-1 con qualche sostanziale novità rispetto però a quanto visto con la Spagna. Probabilmente out la stella Alireza Jahanbakhsh, in avanti dovrebbe esserci Omid Ebrahimi in posizione più avanzata che non gli spagnoli. Arretrato invece, in posizione probabilmente larga, ci sarà l’altra stella Sardar Azmoun che in fase offensiva dovrebbe fungere da vero e proprio attaccante aggiunto. L’esperto Jalal Hossein potrebbe essere avanzato davanti alla difesa, mentre alle sue spalle occhio alla possibile novità Saeid Ezatolahi.

QUI PORTOGALLO – Santos dovrebbe concedere davvero pochi cambi rispetto alla partita vinta a fatica col Marocco. Sulla fascia sinistra possibile il rientro in campo di Bruno Fernandes al posto di Joao Mario, che nella scorsa partita ne aveva rilevato il posto, mentre in avanti, di fianco al confermatissimo Cristiano Ronaldo, potrebbe prendere posto il milanista André Silva al posto del sin qui utilizzato Gonçalo Guedes. Per il resto non sono pronosticabili ulteriori novità di sorta.

PROBABILE FORMAZIONE IRAN (4-5-1) – Beiranvand; Safi, Ezatolahi, Pouraliganji, Ramin; Karim, Amiri, Mehdi, Hosseini, Azmoun; Omid. Allenatore: Queiroz

PROBABILE FORMAZIONE PORTOGALLO (4-1-3-2) – Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho; Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes; André Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Santos

Iran-Portogallo: i precedenti del match

Seconda sfida in assoluto per Iran e Portogallo. La prima era stata sempre ad un Mondiale, a Germania 2006, quando ad imporsi fu l’allora nazionale guidata da Felipe Scolari per 2 a 0 grazie ai gol di Deco e di Cristiano Ronaldo. Proprio Ronaldo in quell’occasione fu autore del suo primo gol con la selezione portoghese ad un Mondiale, il primo di una serie continuata poi con un altro gol nel 2010, un altro ancora 2014 e ben quattro fino a questo momento in Russia. Diciamo pure che l’Iran per CR7 non è un’avversaria come tutte le altre…

Iran-Portogallo: l’arbitro del match

L’arbitro di Iran-Portogallo sarà il paraguaiano Enrique Caceres Villafane, al primo Mondiale in carriera. In questa edizione della Coppa del Mondo Caceres ha già arbitrato una partita: Russia-Egitto (3 a 1). Per lui prima direzione di gara con l’Iran e con il Portogallo, ma non la primissima con Cristiano Ronaldo coinvolto: nel 2016 era stato lui infatti il fischietto di Club America-Real Madrid, semifinale del Mondiale per Club vinto dagli spagnoli per 0 a 2 grazie ad un gol allo scadere tra l’altro proprio dell’asso portoghese.

Iran-Portogallo Streaming: dove vederla in tv

Iran-Portogallo sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 20 (anche in HD al canale 520 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con la telecronaca irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.