Moviola Iran-Portogallo, episodi arbitrali e Var: Ronaldo rischia il rosso

Moviola Iran-Portogallo arbitra il paraguaiano Caceres nella terza giornata del girone B: gli episodi arbitrali dubbi

Moviola Iran-Portogallo, l’analisi degli episodi arbitrali dubbi nella sfida odierna tra le due Nazionali alla Morvodia Arena Arbitra il fischietto paraguaiano Caceres. Primo tempo terminato senza emozioni e senza grossi episodi da rivedere. In compenso, dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo Hajsafi mette giù Cristiano Ronaldo in area di rigore. Caceres fa segno al portoghese di rialzarsi e non assegna il calcio di rigore. Salvo poi, dopo consulto con il Var, cambiare decisione e dare il rigore ai portoghesi. Sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che incredibilmente sbaglia. Si rimane sul 1-0 grazie al gol di Quaresma.

A un quarto d’ora dalla fine, altro episodio dubbio. Carvalho entra in malo modo su Amiri, c’è un check del Var che conferma la decisione dell’arbitro niente rigore all’Iran. Durante i concitati istanti tra il fallo e il check del Var, è stato richiamato il ct iraniano Queiroz per le veementi proteste. Schiocchezza clamorosa di Cristiano Ronaldo che costa un cartellino giallo all’asso portoghese. Il numero 7 rossoverde rifila una mezza gomitata a Pouraliganji a palla lontana. Dopo consulto con il Var, Caceres estrae solo il cartellino giallo. Finale concitato in Portogallo-Iran. Check in corso per un fallo di mano di Cedric in area di rigore. Dopo consulto con il Var l’arbitro assegna il rigore per l’Iran che Ansarifard realizza. Dopo sei minuti di recupero termina 1-1 la sfida tra Iran e Portogallo. I rossoverdi sono qualificati come seconda classificata del girone.