Spagna-Marocco, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spagna-Marocco, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si tratta di una partita fondamentale per la Spagna, mentre il Marocco non ha più nulla da chiedere, essendo già matematicamente eliminato con due sconfitte nelle prime due partite giocate. Resta comunque la possibilità di salvare l’onore contro una grande del calcio mondiale, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che fra Spagna e Marocco ci sono forti tensioni politiche, in particolare per la sovranità delle città di Ceuta e Melilla. L’aspetto strettamente agonistico è invece fondamentale per la Spagna, che deve ancora blindare la qualificazione agli ottavi di finale (per la quale basterebbe un pareggio).

Spagna-Marocco: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Spagna-Marocco: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Spagna-Marocco: probabili formazioni e pre-partita

Alla Spagna basta una vittoria per centrare gli ottavi di finale. E contro un Marocco già eliminato non dovrebbe essere un’impresa difficile. Nell’ultimo turno, gli spagnoli hanno battuto l’Iran per 1-0 grazie a una rete del solito Diego Costa, in formissima: l’attaccante ha segnato 9 reti nelle ultime 9 gare con la Nazionale (3 in questo Mondiale tra l’altro). Capocanniniere e bomber ritrovato, ora nel mirino c’è il Marocco di Renard, una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere (eliminata dopo aver perso con Iran e Portogallo).

QUI SPAGNA – I gol di Diego Costa per gli ottavi di finale. Poi il solito genio di Iniesta, le geometrie di Isco e l’imprevedibilità di David Silva. I fedelissimi insomma. Hierro si affiderà agli uomini migliori, inserendo anche Lucas Vazquez per offrire un po’ più di vitalità sulla trequarti. Formazione confermata poi: De Gea tra i pali, Carvajal, Piqué, Ramos e Alba nel terzetto difensivo. Busquets come diga davanti la difesa. Tre punti d’obbligo per la Roja.

QUI MAROCCO – Ormai non ha più nulla da giocarsi, è rimasto solo l’orgoglio. E magari chissà, proprio per questo motivo i ragazzi di Renard potrebbero tirare uno sgambetto alla Spagna di Hierro. Improbabile, ma non impossibile. Dopo aver perso due partite per 1-0, pur giocando un buon calcio, il Marocco si ritrova fuori. Contro la Roja, però, giocheranno comunque gli uomini migliori, almeno dall’inizio. Spazio a Ziyech (in orbita Roma), Boussoufa, Belhanda (numero 10, il più talentuoso tra i suoi) e Amrabat sulla corsia di destra. Si gioca per l’orgoglio, magari per un punto storico che potrebbe almeno risollevare il morale.

PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA: (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Iniesta; Vazquez, Isco, David Silva; Diego Costa. CT: Hierro.

PROBABILE FORMAZIONE MAROCCO (4-2-3-1): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Saiss, Harit; El Ahmadi, Belhanda; Boussoufa, Ziyech, N. Amrabat; El Kaabi. CT: Renard

Spagna-Marocco: i precedenti del match

Sono solo due i precedenti tra le squadre, e risalgono all’andata al ritorno playoff qualificazione per la Coppa del Mondo del 1962, giocata in Cile. La Spagna vinse sia fuori casa (1-0), che tra le mura amiche (3-2), qualificandosi così per il Mondiale.

Spagna-Marocco: l’arbitro del match

La delicata sfida tra Spagna e Marocco sarà arbitrata dal fischietto uzbeko Ravshan Irmatov. A supporto, i guardalinee Rasulov – Saidov. Quarto uomo Abdulla mentre al VAR ci sarà Zwayer con A.VAR Dankert – Borsch – Makkelie.

Spagna-Marocco Streaming: dove vederla in tv

Spagna-Marocco sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE